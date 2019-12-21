عبايات مطرزة موضة الموسم لسهرة رأس السنة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - مع إقتراب ليلة رأس السنة أحببنا أن نضع بين يديكِ أجمل موديلات العبايات المطرزة لعلها تلهمك بإطلالة شرقية تتفردين بها في السهرات والمناسبات لا سيما العائلية منها.



خذي فكرة سريعة عن أبرز إتجاهات 2020، وأنتقي منها ما يعكس ذوقك الخاص ويبرز جمال قامتك.

عبايات شفافة موضة 2020

عبايه من تصميم Adore Boutique

برزت هذا العام صيحة العبايات السوداء المصممة بخامات كالشيفون والـ PVC، لفتنا الموديلات المزينة بتفاصيل لامعة من ماركة أدور بوتيك Adore Boutique، نسقيها مع فستان أسود أو بيج طويل لإطلالة تجعلك نجمة مناسبات رأس السنة، تممي أناقتك بحقيبة وحذاء باللون الفضي.

عبايات مخمل موضة شتاء 2020

عبايه مطرزة من Louzan

يظل المخمل رديف للفخامة وحرصت ماركات شهيرة مثل لوزان Louzan على إدراج عبايات سوداء مفتوحة من الأمام مزينة بتفاصيل من المخمل الأسود، ننصحك بتزيين هذه الموديلات بحقيبة كتف حمراء مزودة بسلسال معدني لإضفاء لمسة ثرية على إطلالة يمكنك أن تتوجهي بها لسهرة رأس السنة.

عبايات مزينة بالريش للسهرة

عبايه سوداء مطرزة من مجموعة Effa

كما الفساتين زين الريش الناعم عبايات هذا العام، أجمل التصاميم حمل توقيع عفة الدباغ Effa وتميز بكسرات البليسيه التي تزين القسم السفلي من العبايه، نسقيها فستان أسود طويل وحقيبة كلاتش وحذاء مرصع بالكريستالات أو اللؤلؤ الأبيض.

عبايات بتطريزات لامعة للسهرة

عبايه سوداء مطرزة من توقيع Mauzan

تحتاج سهرة رأس السنة إلى إطلالة خاطفة للأنظار وليس هناك أنسب من العبايات السوداء المطرزة لتقوم بهذه المهمة وتكون رفيقتك في نهاية العام، الخيارات هذا الموسم واسعة، أجملها العبايات الموقعة من ماركة ديباج Debaj ودار موزان Mauzan، تلك الأخيرة قدمت باقة من العبايات الفاخرة المصممة بياقة دائرية.

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