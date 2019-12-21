أحدث تصاميم الشال الشتوي لإطلالاتك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - يتميّز فصل الشتاء بأجوائه البارده وطقسه الذي يتيح لنا اختيار إطلالات متعددة ومتنوعة، ناهيك عن الاكسسوارات الشتوية التي ننتظرها جميعنا مع اقتراب هذا الفصل المميز.

وعلى اعتبار أن قطع الاكسسوارات لا يمكن الاستغناء عنها في أي إطلالة فهي القادرة على منحها الرونق الجذاب وعلى منح السيّدة الطلّة الأنيقة واللافتة، كان لا بدّ للدور العالمية أن تقدم الكثير من الاكسسوارات الشتوية اللافتة في مجموعاتها ولا سيما الشال الشتوي.

وقد جاءت هذه المجموعات غنية بالعديد من التصاميم المتنوعة للشال الشتوي، سواء المتعدد الألوان أو ذو التصميم البسيط أو التصميم الكبير.



شال شتوي متعدد الألوان للإطلالة الكاجوال

شال شتوي متعدد الألوان بتصميم أنيق من Isabel Marant



تحظى الإطلالة الكاجوال بالكثير من الاهتمام من قبل السيدات، فهذه الملابس ترافقهن في جميع الأيام إلّا في المناسبات الرسمية، ولذا تحتاج إلى عناية وانتباه.

فقد قدمت دار Isabel Marant شال متعدد الألوان، جاءت جميها ألوان غامقة تناسب أجواء فصل الشتاء، سواء اللون الأزرق الغامق أو الأصفر الغامق أو الأحمر.

أما Missoni فقد قدمت شال شتوي بتصميم بسيط، لكن المعقد فيه أن ألوانه جاءت متداخلة ببعضها البعض بأسلوب جذاب وملفت للنظر.



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شال شتوي بتصميم تقليدي بسيط

شال شتوي بتصميم بسيط والوان أنيقة من Balenciaga



لا يمكن إنكار أن الشال الشتوي التقليدي هو القطعة التي تتواجد بشكل كبير في خزانة السيدات بمختلف أعمارهن، وأبرزها الشال الشتوي من Balenciaga الذي جاء بتصميم يسمح بإرتداءه على الوجهين، أحدهما أسود والآخر رمادي فاتح.

أما دار Loewe فقد قدمت شال يشابه بألوانه إلى حد كبير الذي قدمته Balenciaga، حيث جاءت ألوانه من الأسود والرمادي الفاتح والغامق.



شال شتوي بتصميم كاب

شال شتوي بتصميم الكاب وبألوان جذابة من Gucci



الكاب هو من القطع الأساسية في إطلالات فصل الشتاء، فهو القطعة التي تسمح لك بالظهور بإطلالة أنيقة ولافتة وبنفس الوقت، سمنحك الدفء الذي تحتاجينه.

ولذا قدمت دار Gucci شال بتصميم الكاب بألوان متداخلة، وهي الأسود والوردي الفاتح المائل إلى البنفسجي مع تدرجات اللون الرمادي.

في حين أبهرتنا دار Etro كعادتها بتصاميمها الملونة والمتعددة الأشكال والنقشات، وخاصة الشال بتصميم الكاب الأنيق الذي طغى اللون الأصفر عليه.



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