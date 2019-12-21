جاكيتات جينز للمحجبات موضة شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - تبقى الجاكيتات الجينز Denim jackets محافظة على مكانتها كقطع أساسية لا تفارق خزانتنا في مختلف المواسم، استوحي من الفاشينيستا المحجبات طرق تنسيقها مع الحجاب، لاطلالة شبابية تؤمّن لكِ الدفء.



جاكيت جينز مع بنطال جلد

جاكيت جينز مع بنطال جلد



برزت هذا الموسم صيحة البناطيل الجلد بخاصة التصميمات الواسعة منها، ما يجعلها قطعًا مثالية لاطلالات المحجبات، عادةً ما نعتمد هذه الصيحة في المساء، ولكن بتنسيقها مع جاكيت جينز طويل وتيشيرت مخملي مطبع، يمكن التأنق بها خلال النهار.

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جاكيت جينز مع وشاح عريض

جاكيت جينز مع وشاح عريض



لا تفضل الكثيرات ارتداء الجاكيت الجينز خلال شهور الشتاء الباردة، نظرًا لخامته الخفيفة نوعًا ما، ولكن بدعم اطلالتكِ بتفاصيل أخرى، يمكن أن يكون خيارًا رائعًا، جربي تنسيقه مع أكثر من طبقة، مثل قميص أبيض طويل اعتمدي معه كنزة صوف قصيرة، وتمّمي اللوك بالجاكيت الجينز، أو اعتمديه مع سويت شيرت سميك أو مبطّن، ووشاح عريض حول الرقبة.

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جاكيت جينز Oversized

جاكيت جينز Oversized



يُعتبر الجاكيت الجينز المصمم بقياس واسعOversized Jacket يغمر الجسم من أبرز اتجاهات شتاء 2020، اختاري موديلًا باللون الرمادي، ونسقيه مع بنطال جينز أزرق فاتح وتيشيرت أبيض مطبع، وأكملي أناقتكِ بحقيبة كتف احمليها عبر الجسم.

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معطف جينز طويل

معطف جينز طويل



اذا كنتِ ترغبين في اطلالة محتشمة، ننصحكِ باعتماد معطف جينز طويل مزود بحزام عريض، مع كنزة صوف سوداء وبنطال جينز أسود، وانتعلي بوت أسود بكعب رفيع طويل، وأكملي هذا اللوك الأنيق بطرحة شيفون رمادية.

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