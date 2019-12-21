إطلالات شتوية باللون البيج من الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - اللون البيج واحد من أكثر الدرجات التي تربعت على عرش الموضة هذا العام، وقد شاهدنا الكثير من مدونات الموضة المحجبات، يعتمدن اطلالات شتوية أنيقة باللون البيج، واخترنا لكِ أبرزها لتتألقي بهذا اللون بدرجاته المختلفة، وتنسقيه كذلك بطريقة عصرية.





الفساتين الجلد الشتوية على طريقة الفاشينيستا سهى

الفساتين الجلد الشتوية على طريقة الفاشينيستا سهى





اختارت الفاشينيستا سهى هذا الفستان الجلد باللون البيج، طويلًا ومحتشمًا، وضيقًا قليلًا من ناحية الخصر، مع كشكشة بسيطة، تمنحكِ مظهرًا أكثر رشاقة، ونسقت مع الفستان بوت الساق الأبيض، وهو إحدى القطع الأنيقة الرائجة هذا الموسم كذلك.

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الجاكيت القصير البيج بالتنسيق المحايد من المدونة هاجر

الجاكيت القصير البيج بالتنسيق المحايد من المدونة هاجر





كذلك اعتمدت المدونة هاجر على الجاكيت القصير البيج بالتنسيق المحايد، واختارته أيضًا مع اللون الأبيض للبنطلون والتوب الجينز، وأعجبنا اختيارها للشنطة الميني الكروس المطبعة بجلد الحيوانات، وهي أحد التنسيقات الأنيقة التي يمكنكِ اعتمادها مع القطع باللون البيج.

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المعاطف الطويلة من جلد الخروف من وحي الفاشينيستا زينب

المعاطف الطويلة من جلد الخروف من وحي الفاشينيستا زينب





برزت موضة المعاطف الطويلة البيج بشكل كبير، لخاصة مع خامة جلد الخروف العصرية، كهذا الستايل من الفاشينيستا زينب باللون البيج الداكن، من القطعة المهمة في دولابكِ بشتاء 2020، نسقت معه بنطلونًا أسود ضيقًا، مناسبًا لطول المعطف، مع شنطة ميني فخمة.

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كنزة الصوف البيج الملونة من أمية زين

كنزة الصوف البيج الملونة من أمية زين



أما المدونة أمية زين فقد اختارت كنزة الصوف الملونة بدرجات البيج المختلفة، ونسقت معها معطفًا طويلًا من الفرو باللون البيج، مع بنطلون أبيض، وبوت الكاجل باللون البني الرمادي، لاطلالة كاجوال جريئة، بخاصة باختيارها البنطلون الأبيض الثلجي.

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ألوان أنيقة تناسب اللون البيج

ألوان أنيقة تناسب اللون البيج





هناك بعض الدرجات العصرية التي تناسب تنسيق قطعتكِ باللون، واحدة منها هو اللون الأبيض، يمكنكِ اعتماده من البوت الطويل مع المعاطف الطويلة مثلا، أو بوت الساق.



كذلك اختيار درجات البيج المتفاوتة باطلالة واحدة من التنسيقات الجريئة التي ننصحكِ باعتمادها، كأن تختاري الحجاب البيج الخردلي مع الجاكيت البيج مثلًا.



اعتمدي لمسة رسومات الحيوانات البرية لاطلالة فخمة، سواء باختيار الشنطة أو بوت الساق، مع قطعتكِ باللون البيج.

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