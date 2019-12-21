شاهد| القضاء العماني يفقد أحد أكبر رجالاته .. وحزن واسع بين العُمانيين

فقد القضاء العماني مساء الجمعة، أحد أكبر رجالاته القاضي بالمحكمة العليا الشيخ سليمان اللويهي.

ونعى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء في سلطنة عمان، على حسابه بـ[تويتر] “المغفور له بإذن الله فضيلة الشيخ القاضي – سليمان بن عبدالله اللويهي – القاضي بالمحكمة العليا ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم اهله الصبر والسلوان”.

وعمّت حالةٌ من الحزن مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة، إذ نعى العُمانيون الشيخ “اللويهي”، مذكّرين بمناقبه.