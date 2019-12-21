شهيرة ترد على جدل عودتها لارتداء الحجاب: سيبوني في حالي أنا بحبكم

علقت الفنانة المعتزلة شهيرة، على الجدل الذي أثير حينما نشرت صورتها وهي ترتدي الحجاب، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وردت "شهيرة"، بعدما أثير الجدل حول عودتها للحجاب مجددًا، لتنتقد الاهتمام بهذا الأمر، وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "خلعت غطاء الرأس أو لبسته مالها الناس ومالي مشغولين ليه كده بالموضوع ده أنا الحمدلله طول عمري في أعمالي أو حياتي العادية لبسي معتدل بل محتشم فعشان نزلت صورة بإيشارب بسيط مع بنات العيلة يبقي شهيرة تعود للحجاب لو سمحتوا سيبوني في حالي دا أنا بحبكم".

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وكانت "شهيرة"، نشرت صورتها وهي مرتدية الحجاب، بصحبة ابنتها الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنانة منة تيسير، وصديقتهما، معلقة على الصورة: "أنا مع البنات الحلوين"، دون توضيح أسباب عن هذا الظهور، أو إذا كانت صورة جديدة لها أم صورة قديمة تداولتها.