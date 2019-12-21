شيري عادل تنفي عودتها للداعية معز مسعود: علاقتنا جيدة

نفت الفنانة شيري عادل، كافة الأخبار التي انتشرت مؤخرا عن عودتها لزوجها السابق والداعية الإسلامي معز مسعود.

وقالت شيري لـ"الوطن"، عن ظهورهما سويا مؤخرا، علاقتي جيدة بمعز مسعود، ولكننا انفصلنا منذ عدة أشهر، وأعلنا ذلك، وظهرنا سويا في مهرجان الجونة لأن علاقتنا جيدة ببعضنا البعض.

وأكدت الفنانة شيري، أنها منشغلة حاليا بالفن والعمل، وأنها تريد العودة من جديد بقوة للساحة الفنية.