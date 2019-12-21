دراسة: التعرض للتلوث المروري مرتبط بمخاطر الخرف

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

كشف باحثون في جامعة (تورونتو) في كندا أن التعرض لعنصر الرصاص بصورة منتظمة يسهم بصورة مباشرة في زيادة مخاطر الإصابة بالخرف.

ولاحظ الباحثون أن انخفاض مستويات التعرض للرصاص في الولايات المتحدة وكندا، وكذلك أجزاء من أوروبا قد يفسر سبب انخفاض معدلات الخرف في هذه البلدان.

وقال الباحثون، إن الدراسة الجديدة تتطلب إجراء أبحاث مستقبلية حول الروابط المحتملة بين التعرض للرصاص وظهور حالات مثل مرض الألزهايمر.

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وقال الدكتور فولر طومسون، الأستاذ في جامعة (تورونتو): "في حين أن التأثير السلبي للتعرض للرصاص على معدل ذكاء الأطفال معروف جيدًا، فقد تم إيلاء اهتمام أقل للتأثيرات التراكمية لمدى الحياة للتعرض على إدراك البالغين والخرف الأكبر سناً.. وبالنظر إلى المستويات السابقة من التعرض للرصاص، نعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من الاستكشاف لهذه الفرضية".

وأضاف: "بشكل عام، انخفض التعرض للرصاص - كما تم قياسه بواسطة مستويات الرصاص في الدم، أو BLLs - بشكل كبير في الولايات المتحدة، منذ أن بدأت الولايات المتحدة في التخلص التدريجي من البنزين المحتوي على الرصاص في عام 1973".

وأشار طومسون، إلى أن الرصاص هو سم عصبي معروف، وتشير الأبحاث التي أجريت على الأشخاص المعرضين للرصاص في العمل إلى وجود صلة بين التعرض للرصاص والخرف، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسات ارتفاع نسبة الإصابة بالخرف لدى البالغين الأكثر تعرضًا للتلوث المروري.​