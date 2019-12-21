صور.. مجرية تعتلي عرش ملكات جمال القارات في شرم الشيخ

اختتمت مسابقة ملكة جمال القارات، فعالياتها التي استمرت على مدار أسبوعين، بأحد المنتجعات السياحية بشرم الشيخ، باختيار ملكة جمال الكون ووصيفتيها، من ضمن 84 متسابقة، من جميع أنحاء العالم.

وحضر حفل الختام نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام وعدد من رجال الأعمال وعدد كبير من السياح الأجانب.

وفازت بلقب ملكة جمال القارات دولة المجر.

وقال اللواء محمود عيسي، مفوض محافظ جنوب سيناء، للمشروعات والتنمية، إن هدف المسابقة الترويج والدعاية للسياحة المصرية بشكل عام، وشرم الشيخ على وجه الخصوص.

وأضاف، أن المتسابقات تروجن للمقاصد السياحية بشرم الشيخ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والفيديوهات والرحلات، والتي تعتبر من أهم وسائل الدعاية والتنشيط للسياحة المصرية، والتأكيد على الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر وشرم الشيخ، بالإضافة لحجم التغطية الإعلامية للمسابقة بمختلف دول العالم، على مدار الأيام الماضية، ما ساهم في تحسين الصورة الذهنية عن مصر في العالم كله.

علي جانب آخر، أعربت ملكات جمال القارات، عن سعادتهن بوجودهن في مصر وشرم الشيخ خاصة.

وقالت ملكة جمال مصر، إن عدد الجنسيات التي تعرفت عليها خلال المسابقة، ساعدها على فهم المزيد عن التنوع الهائل للثقافات، الذي أدى بدوره إلى إثرائها.

وقالت ملكة جمال إنجلترا، إن هذه هي المرة الثانية التي تزور فيها مصر، وحثت الشعب الإنجليزي على الحضور، لاكتشاف جمال مصر الذي لا مثيل له.

وأعربت ملكة جمال الفلبين، عن سعادتها بمستوى الضيافة وإدارة الفعاليات المتميزة، مؤكدة أنها سعيدة جدًا بحفل عيد الميلاد المفاجئ، الذي أقيم لها، حيث احتفلت 84 متسابقة بعيد ميلادها، في ليلة مبهرة، ستظل تتذكرها طول عمرها.

وعبرت ملكة جمال كينيا عن سعادتها، بالتنظيم والأنشطة الخاصة، التي جرى إعدادها للمرشحات، والتي أبقتهن مشغولات طوال الوقت.

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