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احتفلت الفنانة بشرى بعيد ميلاد ابنها "إسماعيل"، عبر نشر مجموعة من الصور على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ويتصادف عيد ميلاد ابن الفنانة بشرى مع احتفالات "الكريسماس"، حيث علقت على الصور: "عيد ميلاد سعيد يا ابني العزيز إسماعيل" وشكرت المنظمين لعيد الميلاد حيث كتبت: "قمت بعمل رائع وكان الجميع سعداء.. أشعر بروح عيد الميلاد في الهواء.. عيد ميلاد سعيد".
وكان آخر أعمال الفنانة بشرى، مشاركتها في مسلسل "عوالم خفية"، للفنان عادل إمام، الذي عرض في العام 2018، بينما غابت عن السباق الرمضاني الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. بالتزامن مع "الكريسماس".. بشرى تحتفل بعيد ميلاد ابنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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