مواليد برج الثور في عامهم الجديد 2020 ستتغير حياتهم ومنها العلاقة مع الشريك

انها سنة التغييرات والمفاجآت سنة للانتقال من مرحلة الى مرحلة أفضل وخاصة على الصعيد العاطفي من المتوقع أن يكون عام 2020 هي سنة التحولات الكبيرة والجذرية لمواليد برج الثور حيث يتأثرون بكوكب اورانوس الذي يحمل لهم تنويع وتغيرات كبيرة في حياتهم وتنصحهم الأفلاك بالتكيف مع تلك التحولات واستغلال كل ما هو جديد فيها، وعاطفياً يشعر مواليد الثور بالتناغم والانسجام مع الشريك بفضل دعم كوكب زحل وبلوتو المتواجدين في بيت الحب لديهم. ما يعني ان هذه المواليد ستتخلص من المعاناة الكبرى وتقفل الباب على فترة طويلة من التحديات والمشاكسات التي ارهقتك يحمل اليك كوكب المشتري المتنقل في برج الجدي الصديق النجاح والانتشار في المجالات التي تسعى أو تطمح إليها. هنالك تأثيرات إيجابية جداً تساعدك على استعادة موقعك إذا كنت تعتقد أنّك خسرته أو على تعزيز وضعك وتأمين بيل جديد للتقدّم. تطال التأثيرات الأمور الأكاديمية والمهنية والعاطفية بشكل عام كما يتحسّن الوضع الصحّي لدى الكثير من مواليد برجك. لكن، من الواضح أنّ هنالك ضرورة للتكيّف مع متطلّبات جديدة تظهر في العديد من الأصعدة. تصل إلى الشهرة هذه السنة وتصبح معروفاً في مجتمعك. بالتالي، أنت قادرٌ على إدخال تغييرات إيجابية على حياتك وتخطّي الصعوبات التي تعيق طريقك. سوف تتبنّى تغييرات عديدة وسوف تشارك في أحداثٍ كثيرة. إضافةً إلى ذلك، يتسلّط الضوء هذه السنة على علاقاتك وعملك ومن المتوقّع أن تحرز نجاحاً وتقدّماً طيلة هذا العام.

أنت تعلم تماماً أنّه لا يوجد حظ مطلق لدى أحد، بل هناك تداخل في التأثيرات الفلكية فتارة تكون الظروف جيدة وتارة أخرى تكون الظروف ضاغطة. هذه السنة هي أفضل للكثير من مواليد برجك لكن هذا لا يلغي تقاطع بعض الضغوط. كوكب المشتري هو الذي سيفتح لك أبواب النجاح والسفر والتقدّم وسيفسح في المجال لإدخال تغيير كبير على حياتك الروتينية من خلال نشاطات جديدة وانفتاح على أفكار وتطلّعات متنوعة. أجل كن جاهزاً لاستقبال الكثير من التنوّع الذي قد يكون على صعيد الدراسة أو العمل أو الحياة الاجتماعية. ابتداء من شهر آذار(مارس) تظهر ضرورة في حماية وضعك المالي إذ قد يظهر ضغوط مفاجئة والتي قد تستمر في الظهور حتى نهاية العام. كما أنّ الوضع الشخصي أو العائلي سيكون بحاجة إلى اهتمام إضافي بسبب ضغوط جديدة والتي ليست بالضرورة سلبية مثلاً كالزواج أو شراء عقار أو هجرة أو ولادة. الظروف العامة مشرقة لكن هناك بعض الصعوبات على الصعيد الشخصي فكن حذراً.

اقرا ايضا:

يتحالف معظم الكواكب لدعمك ومساعدتك في هذا الشهر

مهنياً إنها سنة الإزدهار والإنجاز والشهرة أيضاً. هنالك فرص كثيرة لتطوير الذات والمواهب والكفاءات. قد تتطور في عملك الحالي وتحصل على ترقية أو فرصة لتغيير موقعك. كما قد يحالفك الحظ في معظم الأحيان وتحقق إنجازات مهمة قد تقوم باكتشافات جدية أو قد تحرز انتصارات مهمة كما أنّك قد تطلق مشروعاً جديداً وتكسب أرباحاً كثيرة. من الممكن أن تحصل على ميدالية تكريماً لإنجازاتك. تحظى هذا العام بفرصة توسيع عملك التجاري والوصول إلى الشهرة.مع تواجد حاكم برجك، أي كوكب أورانوس، في البيت الثالث الخاص بالتواصل والعلم، سوف ترغب بتوسيع أعمالك التجاريّة سوف تتفاجأ بعروضٍ وإمكانيات غير متوقّعة أيضاً وبالتالي قد تقدّم لك هذه السنّة فرصاً عديدة تخوّلك السفر والعمل خارجاً.

عاطفياً إنها بالتأكيد سنة تغيير وأحداث تطورات ويعود السبب الأول إلى تأثيرات الكسوف وثانياً إلى تأثير المشتري من الجدي وثالثاً إلى زيارة أورانوس لبرج الثور. إنّ حركة الكسوف هذا العام لها علاقة مباشرة بالاستقرار الشخصي والعاطفي. يجلب الكسوف ضغوطاً كبيرة على كل أنواع الارتباطات وبشكل خاص على تلك العاطفية. ولذلك من الضروري جداً حماية العلاقات من الاهتزازات والتي قد تأتي هذه السنة في أي شهر لاسيما في كانون الثاني/يناير أو أيار/مايو وحزيران/يونيو وآب/أغسطس. أما كوكب المشتري هو السبب الرئيسي لارتباطك هذه السنة. يجلب فرصة كبيرة للارتباط إذا كنت عازباً وهو الذي سيتوج العلاقة بزواج. لكن لا بد من الإشارة إلى زيارة عابرة من كوكب أورانوس لبرج الثور في الفترة الممتدة بين أيار/مايو ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر الامر الذي قد يثير فوضى وبلبلة في حياتك العائلية لاسيما إذا كنت من مواليد يناير. حاذر من انفعالات تجرك نحو اللاعودة.

صحياً: تحسّن في وضع الصحي العام بعد مرحلة لم تكن فيها بكامل نشاطك. ولكن ثمة دروس عليك أن تفهمها. وهي أن لكل إنسان حدوده، ولا يمكنك أن تكون في كل الأماكن وتقوم بكل شيء. عليك باحترام حدود قدرتك وعدم تخطيها، لذا حاول أن تستغّل طاقتك في أمور مهمة حقاً بالنسبة إليك وتُدخل المزيد من السعادة إلى حياتك، وتترك الباقي لأشخاص آخرين. كما حاول أن تتجنب القلق والخوف والانفعالات السلبية والغضب التي لا تساهم إلا في استنفاد طاقتك.

حركة الكواكب عن سنة 2020 الثور

المشتري

يجلب هذا الكوكب الحظّ أينما وُجد في الفلك وقد وصل الى بيت الشهرة والإنجازات هذا يعني أنّك ستحصل على مكافآت ومكاسب عدّة معظم هذا العام. ستصل بسهولةٍ إلى باب النجاح والتقدّم مهما كان عمرك أو عملك بفضل تواجد كوكب المشتري في برج الجدي . سوف يقدّر الآخرون جهودك وستحصد نتائج مثيرة لاسيّما إذا حافظت على روح التفاني والإلتزام والإستقامة. بالإجمال، سوف تكون هذه السنة والسنوات القادمة على حسن ظنّك لأنّك ستتمكن من تحقيق نجاحات كثيرة. تصل الى القمة خلال السنة وتتألق في أكثر من مناسبة. بإمكانك تغيير وظيفتك أو الإنتقال للعمل في شركةٍ أخرى أو الحصول على شهادة جامعية أو حتّى الزواج. لديك عشرة أشهر لإثبات وجودك في المدرسة أو الجامعة أو العمل أو المجتمع. لا يهم إذا لم تصل إلى المراتب الأولى فالأهم هو أن يلمع إسمك وان تحصل على تقدير الآخرين

أورانوس

لا تزال تأثيرات هذا الكوكب مستمرة منذ 2010. يُعتبر كوكب أورانوس حاكم برجك وهو يتواجد في برج الثور أي في بيت الأشقّاء والرحلات وورشات العمل والدراسة والتفاعل والكتابة والنشر والكلام. أن هذا الكوكب قد سبّب لك العديد من التغييرات الجذريّة في مجال التواصل مع الآخرين وفي مجال القضايا المتعلّقة بالأشّقاء أو الدراسة منذ سنة 2010. ففي الماضي تغيّر سلوكك أو فشلت في المدرسة وقد غيّرت مهنتك أو مكان مكتبك كي تتحرّر من بعض القيود التي لطالما سحقت جهودك كما وقد تمرّدت على بعض القوانين أو الأنظمة في مجتمعك مسبّباً بعض المشاكل أو النزاعات. أمّا بالنسبة لهذه السنة، فموجة التمرّد والرغبة بالتغيير لا تزال طاغية، سوف تقابل أشخاصاً جدد وسوف تنضمّ إلى نوادٍ ودوائر اجتماعية جديدة. من المحتمل أن يطرأ تغييرٌ في أسلوب التعلّم التي تتّبعه، لكن إحرص ألا تقطع عمليّة التعلّم المستمرّة. من جهةٍ أخرى، حاذر أثناء التنقّل أو السفر لأنّ كوكب أورانوس ينتقل في بيت التواصل والرحلات وبالتالي ينصحك بالقيادة بحذرٍ وبالتخطيط مسبقاً لأيّة خطوةٍ كي تتفادى الحوادث أو المفاجآت غير السارّة.

نبتون

Advertisements

وصل كوكب نبتون إلى برج الحوت، أي إلى بيت المال والموارد، في سنة 2012 وسيبقى في البرج نفسه إلى حين حلول 2026. لقد بدأت تشعر بتأثيرات هذا الكوكب المتباطئة على صعيدي الموارد الماليّة والعمل منذ إنتقاله إلى برج الحوت. فهو يمهّد في العادة لحالةٍ من الإرتباك وخيبة الأمل. بالتالي، لا تتفاجأ إذا ذهبت جهودك سدىً في بعض الأحيان لأنّك تقع تحت تأثير كوكب نبتون المباشر. من المهمّ جدًّا أن تخطّط لمشاريعك وخطواتك بحذرٍ تام وأن تتّبع معايير ثابتة لحماية وصيانة وتنفيذ أعمالك كي تُبطل وتواجه تأثيرات كوكب نبتون التي تحيطك. سوف يعلّمك كوكب نبتون أن تقدّر ما تملكه وسوف يؤثّر طيلة فترة زيارته على كلّ ما يتعلّق بالعلاقات والإستقرار المادي والأملاك والمهارات والنجاح.

زحل

يدفعك هذا الكوكب إلى تقييم فشلك ونجاحاتك وذلك بسبب وجوه لفترة ثلاث سنوات في برج الجدي. لقد إنتهت فترة التقدّم والتطوّر وحان الوقت لتقييم وضعك الحالي بصدقٍ تام. ينبغي أن تواجه بعض الحقائق وأن تتقبّلها كي تتمكّن من العمل بفعاليّةٍ أكثر. يدعوك كوكب زحل إلى التخلّي عن كل الأمور غير النافعة لإفساح المجال لما هو أفضل لك. من ناحيةٍ أخرى، قد تعاني من مشاكل صحيّة من وقت إلى آخر أثناء تنقّل هذا الكوكب ومن المحتمل أن تستعيد ذكريات مضت مع علاقات قديمة. إضافةً إلى ذلك، سوف ترتكب بعض الأخطاء والهفوات، إلاّ أنّك مستعدّ لإصلاح خطئك والتعويض عن الفرص الضائعة، إذاً، لا تتردّد في طلب السماح أو في دفع جزيةٍ معينة مقابل تصحيح وضعك.

بلوتو

إتّخذ كوكب بلوتو برج الجدي محطّة له منذ سنة 2008 إلى حين حلول 2024 وبالتالي سوف يتواجد طيلة هذه الفترة في بيت الملجأ والتقييم الذاتي. من المعلوم أنّ كوكب بلوتو يعمل ببطءٍ شديد. لذا من المفترض أن تكون قد شعرت بتأثيراته الآن. يسبّب هذا الكوكب في العادة تغييرات جذريّة في حياة الشخص الذي يؤثر عليه وبالتالي قد تمرّ في صراعات لن تتمكّن من السيطرة عليها أو إيقافها. من المحتمل أن تحيطك تأثيراته وأن تعطّل حياتك والسلام أو الاستقرار الذي تعيش فيه.

كسوف الشمس

يقع الكسوف الأول في تاريخ 10 كانون الثاني /يناير والثاني في تاريخ 6 تموز/يوليو والثالث في تاريخ 29 تشرين الثاني /نوفمبر . وهو يشير إلى حدث مهم قد يغير خياراتك أو مسارك الرئيسي للعام وقد تطال تأثيراته أحد الوالدين.مشيراً إلى فترة متقلبة على الصعيد الصحي والحياة اليومية. هناك ضرورة للإهتمام باستقرار حياتك اليومية. أما الكسوف الثالث فيقع في البيت السابع بالنسبة إلى برجك والذي يشير إلى ضرورة الاهتمام باستقرار علاقاتك العاطفية والمهنية والاجتماعية. ستكون سنة حذرة على هذه الأصعدة.

خسوف القمر

يقع الخسوف الأول بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير ، يتسلّط الضوء حوالي شهر تقريباً على لقاء أو حدث مهني أو عاطفي. كن حذراً. تدفعك حركة الخسوف هذه إلى تقييم بعض العلاقات ومن الممكن أن تلتقي بشخصٍ مميّز أو أن تنضم إلى نادٍ إجتماعيّ معين.يحدث الخسوف الثاني بتاريخ 21تموز/يوليو وهذا أمر يسلط الأضواء على تطوير الذات من خلال ممارسة هواية أو مسار جديد في حياتك.

قد يهمك ايضاً:

تعرف على مواصفات برج القوس ووضعه في حركة الكواكب

أجواء حالمة تنتظر مولود "الجدي" خلال شهر كانون الأول