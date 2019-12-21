مواليد برج السرطان في عام 2020 مدعومين من كوكب أورانوس وهو عام الانفتاح

انها سنة التطورات الإيجابية سنة مثالية لتحقيق كل ما تتمناه وإبرام العقود والصفقات وتكوين عائلة سنة الجديدة تبشّر بالمزيد من الانفتاح والنجاح والحظوظ. يستفيد مواليد برج السرطان في عام 2020 من كوكب أورانوس الموجود في برج الثورحيث تكثر لديهم المفاجآت في العمل كما تتلقى عروض جديدة ويحصل البعض منكم على ترقيات في العمل، وعاطفياً يدعم كوكب بلوتو والمتواجد في بيت الزواج مواليد السرطان في 2020 ويمنحهم الفرصة للارتباط والحب كما توفر لهم أجواء من الاستقرار في حياتهم الشخصية. تدخل عاماً مناسباً واستثنائياً من الوعود والنجاحات الكثيرة تتخلص خلاله من كل ما كان يزعجك وتنطلق نحو تحقيق الاهداف وسصبح لديك أمل جديد وسيفتح هذا العام الأبواب أمام مكافآت ممتازة لاسيّما إذا كنت من مواليد أيار مايو يكسر هذا العام القيود وبالتالي تجد نفسك محرراً من القيود لتتخطى العراقيل ولتجرّب أموراً مختلفة. لكن وقبل الشروع في رحلتك نحو الإكتشافات الجدية، ستحتاج إلى حل القضايا القديمة أو العالقة. قد يمون عليك مواجهة الخصوم أو الأعداء القدامى. يعطيك هذا العام درساً في المواقف المرنة والتسويات. بالإضافة إلى ذلك، سوف تتعلم كيفية التعامل مع مخاوفك والدفاع عن معتقداتك ومن دون فقدان أي من حقوقك الشخصية. سوف تفاوض وتفوز به. ناضل من أجل الحصول على ما تريد عوضاً عن الجلوس والانتظار. مما لا شك فيه أنّ هذا العام يضعك في مواجهة أخطائك وأعدائك أو منافسيك. سوف تواجه كل من يجرؤ على الوقوف في طريقك، كما تتعلم كيفية التعامل مع المسؤوليات والتعامل مع الناس في السلطة. علاوة على ذلك، تتعلم مواجهة أخطائك والتعامل معها على الفور. قد تجد نفسك أمام الكثير من المتطلبات على مختلف المستويات، وكلما بذلت المزيد من الجهد، كلما حققت نجاحاً أكبر. في الواقع، إنه عام العمل المتواصل مع إمكانيات كبيرة لتحقيق مكانة بارزة في المجال الذي تصبّ فيه تفانيك.

مهنياً: ستكون سنة جيدة ومثمرة بالتأكيد وذلك بسبب غياب الضغوط والصعوبات. ستزدهر المشاريع والعلاقات العامة وتتحسن الروابط مع المسؤولين مع تواجد كوكب المشتري في برج الجدي الترابي الصديق الذي سيسمح بتحسين وضعك المهني وذلك بالإنتقال من موقع إلى آخر أو بمصالحة مهمة أو بتسوية مشكلة ما. من ناحية أخرى، ستلمس تجاوباً كبيراً وستفرح لتقدير بعض لجهودك. أما إذا أردت إحداث تغيير جذري في عملك إذا أردت إحداث تغيير جذري في عملك فهذه السنة هي مرحلة التحضير والتخطيط لذلك وقد تتفاجأ بعرض مهم أو بفرصة ذهبية. كن جاهزاً ولا تستخف بواجباتك. كن هادئاً في الشهر الثاني والثالث ولا تفقد الأمل. إنها سنة شيّقة تتخللها تطورات خواتمها سعيدة. وستكون سعيد الحظ إذا كنت من مواليد شهر سبتمبر بشكل خاص في الشهرين الأخيرين من العام.

عاطفياًستكون سنة جيدة لأنها ستقدم لك فرصة لتحديد أولوياتك ولتوضيح رؤيتك للأمور. فبعد عواصف السنوات الثلاثة الأخيرة أصبحت الآن على شاطئ الأمان. أنت الآن أمام مرحلة جديدة ترى خلالها الأمور بوضوح وبتجرد تام. سواء كنت مرتبطاً أو عازباً ستكون على موعد مع عناوين جديدة والتي ستكون أفضل من تلك السنوات الثلاثة الأخيرة . إنها سنة جيدة تسمح لك بتسوية الخلافات وتصحيح العلاقات الصعبة. تحصل على فرصة لتصويب مسارك ولتحديد متطلباتك. لربما انتهت علاقاتك في السنوات الثلاثة الماضية أو لربما مرت العلاقة بأزمة ما وها أنت تقف على عتبة جديدة تعطيك أملاً واستقرار وراحة بال، ستعود المياه إلى مجراها الطبيعي لدى الكثر من مواليد برجك. بل قد تعود إلى أفضل من طبيعتها. وإذا كنت عازباً فاطمئن لأن العام سيحمل مناسبات مهمة للتعارف وللالتقاء بأشخاص يلفتون انتباهك. لكن تذكر بأن الحدث الفعلي السعيد لن يبدأ قبل الشهر الحادي عشر أي نوفمبر.

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صحياً: أحوالك الصحة تشهد تحسناً في مجالات عدّة كنت تعاني منها إنما بشكل تدريجي لقد حاولت أن تتخطى طاقاتك وتتغلب على نفسك لتواجه التحديات، وعرفت كم كانت عواقب ذلك وخيمة. ويبقى الخطر الكامن هذه السنة هو الافتقاد الى القوة والطاقة لإنجاز ما هو مطلوب منك. والمعروف أنه حين تخف طاقتك تخف كذلك دفاعاتك وتصبح عرضة للكثير من الأمراض، ومن بينها تعب الأعصاب وعدم القدرة على التعاطي مع الأمور بإيجابية.

حركة الكواكب عن سنة 2020 السرطان

المشتري

يبقى هذا الكوكب في برج الجدي حتى نهاية العام مما يعني أنّ تأثيراته الإيجابية ستبرز في المواضيع الروحانية والصحة العقلية والخلوات والعزلة والاستجمام والشفاء وتأهيل الذات، على مدى عشرة أشهر طويلة. يساعدك كوكب المشتري على التحوّل الى شخص أقوى داخلياً. يحثّك للتعرّف على نفسك بشكل أفضل الأمر الذي يمكن أن يتحقّق من خلال حسن اختيار العزلة الذاتية مثل الرياضة الروحية.

يتصرّف كوكب المشتري في برج الجدي كأنّه المعالج النفسي لبرجك. يعمل على تضميد جروحك ويساعدك لتصبح أفضل وأقوى. وخلال هذه العملية، سوف تجد مصالح جديدة تقوّي صحتك العقلية والجسدية. يحمل المشتري الأحداث الجيدة والاخبار والفرص السعيدة. سوف ترحّب ببداية الأحداث الرئيسية التي تغيّر حياتك والتي قد تحدث بشكل فجائي أو قد تظهر على مرحلتين أو ثلاث. من الممكن أن يجلب كوكب المشتري النجاح والسفر والزواج وولادة الأطفال وتسوية أوراق الميراث والترقية وتغيير مكان الإقامة والتخرج أو أي حلم كبير.

زحل

يستقر كوكب زحل في برج الجدي أي بيت المال والموارد الخاص بك طيلة ثلاث سنوات وبالتالي، من المحتمل أن يعلن كوكب زحل عن بعض الأوقات الصعبة فيما يخصّ الموارد الماديّة ومن المتوقع ألاّ تكون راضياً جداً عن النتائج التي ستحصدها. بالفعل، قد تذهب جهودك سدىً وقد تمضي ساعات طويلة بالدرس والتحضير دون الحصول على نتيجةٍ مثمرة في النهاية وقد يسبّب لك ذلك الإضطراب والخوف.في العادة، يسعى كوكب زحل الى تلقين أقسى دروس في مدرسة الحياة وها هو يدفعك خلال السنة نحو تعلّم العبر من التجارب التي تمرّ بها. من الممكن أن يمرّ البعض منكم بضيقةٍ ماليّة أو بمشكلة نفسيّة وقد تعاني كثيراً إذا لم تحظى بدعم الأصدقاء والزملاء. في نهاية المطاف، سوف تقدّر ذاتك وقيمتك وشجاعتك وستفهم أنّ معنى الربح ليس بالضرورة مادياً. لحسن الحظ سوف تأتي تأثيرات المشتري، وإن متأخرة قليلاً، لتجلب الحظ والانفراج والتسويات والارتباطات. كن حذراً في الأشهر العشرة الأولى من الاستثمارات أو المصاريف المتسرعة.

أورانوس

لا يزال كوكب أورانوس متواجداً في برج الثور ، أي بيتك الخاص بالحب والإبداع والأولاد والمرح والهوايات وسيظلّ في الموقع نفسه حتى العام2024. يعرف كوكب أورانوس بالتغييرات والاحداث غير المتوقعة التي يُحدثها إحذر من تأثيرات كوكب أورانوس لأنّها تعمل كسيفٍ ذي حدّين في أوقات عديدة ومن الممكن أن تواجه مشاكل مع أشخاص تحبّهم أو أن تنهي علاقة ما أو أن تتحمّل المتاعب التي يتسبّب بها الأولاد..

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نبتون

لا يزال كوكب نبتون متواجداً في برج الحوت منذ سنة 2012 وسيبقى في البرج نفسه حتى سنة 2025. يحكم برج الحوت حياتك المنزلية والشخصية وأمّا بالنسبة لكوكب نبتون، فهو يحيط حياتك الشخصية بالإرتباك والتردّد. يعمل كوكب نبتون بخفية وروية لذلك لن تشعر بتأثيراته على المدى القصير أو بشكلٍ فوري ممّا يعني أنّك ستشعر بتأثرات هذا الكوكب بعد أشهرٍ عديدة. يسلّط هذا الكوكب الضوء على مواضيع العائلة والمنزل والصحة والمظهر الخارجي ومكان السكن والأهل. من ناحيةٍ إيجابية، يساعك كوكب نبتون على العثور على مكانٍ للراحة كما يدعمك بالفرص الضرورية للتعمّق بعالم الروحانية أو للبحث عن جذورك.

بلوتو

دخل كوكب بلوتو برج الجدي منذ العام 2008 وسيبقى فيه حتّى العام 2024. فكوكب الجدي يمثّل الصعيد المادي من حياتك بالإضافة إلى مواضيع الثقة بالنفس والموارد والقوة والنجاح والممتلكات. في العادة، يعلن كوكب بلوتو عن تغييرات تطال حياتك وفقاً للكوكب الذي يتنقّل فيه. ذلك يعني أنك لا تزال تعاني من عدم استقرار على الصعيد المادي منذ سنة 2008 وسوف تستمر هذه الحالة لفترة طويلة. ما عليك القيام به الآن هو الاهتمام بهذه الناحية من حياتك. بمنطق وحكمة. وستنعم بأحوالٍ ماديّة ممتازة بعد سنتين تقريباً.

كسوف الشمس

يقع الكسوف الأول في تاريخ 10 كانون الثاني /يناير والثاني في تاريخ 6 تموز/يوليو والثالث في تاريخ 29 تشرين الثاني /نوفمبر والرابع وهو كسوف كلي في تاريخ 14 كانون الاول . تدوم تأثيرات الكسوف أحياناً حوالي السنة.

يشير الكسوف إلى حدث أو ظرف قد يتعلق بموضوع دراسي أو حادث سير أو أمر يتعلق بأحد أقربائك. الكسوف الثاني يعني أنّ مسألة استشفائية أو معاملات إرث أو أوراقاً قانونية قد تظهر خلال العام. أما الكسوف الثالث فهو يتناول مواضيع السفر والدراسات العليا والتوسّع والتعليم. ينبهك هذا الكسوف من المغامرات والمجازفات والإهمال لاسيما خلال الرحلات والدراسات.

خسوف القمر

يقع الخسوف الأول بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير الأمر الذي قد يثير بعض الانفعالات مع الزملاء والغرباء خلال سفرك أو إقامتك في بلد آخر أو خلال دراستك.

يحدث الخسوف الثاني بتاريخ 2 تموز/يوليو ، الذي يثير بعض المسائل الشخصية والعائلية أو الانفعالات لاسيما مع أحد إخوتك.

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