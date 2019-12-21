مواليد برج الحمل فى 2020 ينعمون بعام مميز على كل المستويات ومنها انفرادات كبيرة

انها سنة التحديات الكبرى عام مهم جداً على صعيد العمل والانجازات وتحقيق الأهداف بحيث تعتبر من أكثر المحظوظين كل الكواكب متحالفة مع انفراجات كبيرة إنها سنة الحظ الاستقرار والنجاح والتألق. يسطع نجمك في هذه السنة سنة التطور حيث تستطيع تحقيق الكثير من الإنجازات كما تلفت الانتباه من حولك و تحقق شهرة وبريق كبير، اما عاطفياً سوف ينعم مواليد برج الحمل في 2020 بالحب والرومانسية كما يعيشون مغامرات مميزة مع الشريك يتولون زمام الأمور في العلاقة اذن تعتبر سنة 2020سنة جميلة جداً وسوف تتذكرها بعد سنوات بعيدة على أنها من السنوات الأجمل في حياتك. إن عنوان هذا العام لا يحتاج إلى الكثير من التفسير لأنه سيكون بالفعل عام الحظ والنجاح والتألق. تعتبر سنة 2020 سنة جميلة جداً وسوف تتذكرها بعد سنوات بعيدة على أنها من السنوات الأجمل في حياتك. ومع ذلك، هذا لا يعني أنّ العام سيكون خالٍ من المتاعب. سوف تواجه بعض الصراعات والعقبات، غير أنّ استعدادك الجيد والإنفتاح الذي تظهره يساعدك على تخطي كل المشاكل والتعامل مع الأحداث المزعجة بطريقة تلقائية تقريبا.ً أما أسباب مخاوفك الرئيسية فمصدرها السنوات السابقة. ان كوكب المشتري فسيكون الكوكب الذي يجلب الحظ السعيد الأمر الذي يشكل انقلاباً إيجابياً في عامك. يساعدك هذا العام على الوصول إلى مراتب عالية جداً طالما أنّك تبدي إهتماماً حقيقياً والتفاني اللازم. إنه عام التقدم والتطور والسفر وإغناء الذات بالعلم والثقافة والتجارب

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مهنياً.إنها سنة مهمة جدا ستكون سنة حظ كبير وتقدم وتطور وعلى الأرجح لن تبقى في موقعك بل سوف تتقدم أشوطاً كبيرة.. إنها سنة انتشار وتجارب جديدة الأمر الذي يدعوك إلى الجهوز للسفر وللتنقل مرات عديدة خلال العام. كما ستكون سنة حظ كبير وتقدم وتطور وعلى الأرجح لن تبقى في موقعك بل سوف تتقدم أشوطاً كبيرة. من جهة أخرى، لا يزال كوكب أورانوس في المجال المالي. وهذا يعني أنه لن يكون عاماً سهلاً على الصعيد المالي. قد تشكو من المهام والاعباء الصعبة في العمل، ومن الممكن أن تعمل على مشاريع مهمة تتطلب اهتماماً وعملاً إضافياً ومجهوداً. أنت تعلم أنك لا تستطيع أن تخذل نفسك أو الآخرين، لذلك ستكون دقيقاً ومتفانياً في عملك. في الواقع تحصل على المكافآت والتقدير وسوف تكون الأشهر أسهل من غيرها وأفضلها آذار/مارس وتموز/يوليو وتشرين الثاني/نوفمبر.

عاطفياً تستريح هذه السنة من تأثيرات كوكب زحل وتكون أكثر اطمئناناً على استقرارك. إنّ وجود كوكب المشتري في برج الجدي سوف يحمل الطمأنينة والاستقرار قد ترتبط وتتزوج أو تهاجر أو تسافر بحثاً عن مستقبل أفضل. ستكون مطمئناً إلى غدك وقد يسهل عليك الحصول على قرض لشراء منزل. قد تفرح لزواج أو خطوبة أو لولادة فرد جديد في العائلة. أو ربّما لتسوية خلاف أو مسألة إرث. وها أنت الآن أكثر اطمئناناً على استقرارك. ولولا تأثيرات الكسوف العابرة لقلت إن وضعك الشخصي رائع. إنّ وجود كوكب المشتري في برج الجدي سوف يحمل الطمأنينة والاستقرار إلى الكثير من مواليد برجك. قد ترتبط وتتزوج أو تهاجر أو تسافر بحثاً عن مستقبل أفضل. ستكون مطمئناً إلى غدك وقد يسهل عليك الحصول على قرض لشراء منزل. قد تفرح لزواج أو خطوبة أو لولادة فرد جديد في العائلة.

صحياً: صحتك في أحسن أحوالها هذه السنة، وطاقتك في أعلى مستوياتها. بالطبع يشهد كل شهر بعض الانخفاض أحياناً في مستوى الطاقة، لكنه يكون عابراً سرعان ما يزول لتستعيد بعده حيوتك المعهودة. تبدو وكأنك تنسى أي أمر يتعلق بالصحة، لأنك لا تشكو من أي مشكلة صحية، وقد يؤدي بك ذلك الى نوع من التراخي والإهمال والمبالغة في الأمور، التي قد يكون لها انعكاس ضار عليك.

حركة الكواكب عن سنة 2020 الحمل

المشتري

يجلب هذا الكوكب الإمتيازات والمنافع والحظ السعيد لكلّ بيت بزيارته، وهذا العام سيكون في برج الجدي وهذا البرج يمثل السفر والطموحات والمعرفة والدراسات العليا. خلال هذا العبور، سيجلب المشتري فرصاً كبيرة لاكتساب المهارات الجديدة والخبرة والحكمة. قد تقوم أيضاً بتغيير مهنتك او اختصاصك. يمكن القول إنّه بات من السهل عليك أن تقوم بتغيير مكان الإقامة أو الهجرة أو توسيع الآفاق الحالية. إما إذا كنت ترغب في نشر كتاب أو تزيد من شهرتك، فلا شكّ أنه أفضل وقت لذلك علاوة على ذلك، ترغب في هذه الفترة في استئناف الدراسات الاجتماعية والإنضمام إلى المنظمات الإنسانية. في الواقع، إنها فترة غنية ومثمرة جداً في حياتك. تفتح عينيك على آفاق وطموحات جديدة. لهذا السبب قد تقوم بتغيير حياتك المهنية أو اختصاصك أو هواياتك. يشجعك كوكب المشتري على تغيير مكان الإقامة والحصول على جنسية جديدة أو ببساطة الإنتقال إلى مكان آخر. سوف يستفيد جميع مواليد الحمل من هذه الزيارة، لاسيما مواليد آذار/مارس... هذا يعني أنه ابتداءً من شهر ديسمبر 2020 وحتى ما يقارب السنة يمكنك تحويل الحلم إلى حقيقة. يمكنك تغيير وظيفتك والإنتقال إلى الشركة الجديدة والحصول على ميدالية والتخرّج أو حتى الزواج. يمكن القول إنّ كل الأمور المهمّة التي تشعرك بالفخر قد تتحقّق مع تواجد كوكب المشتري في برج الجدي.

أورانوس

يتواجد كوكب أورانوس في برج الثور، بيت الأمور المالية والموارد واحترام الذات، إنها زيارة طويلة من شأنها أن لا تترك شيئاً على حاله. خلال السنوات الست الماضية، حدثت تغييرات مهمة في حياتك الشخصية وستشهد المزيد من التغييرات خلال العامين المقبلين. يمثّل أورانوس كوكب المفاجآت. كلّ ما يمسّ بك يجب أن يتغير، وقد يكون ذلك على المستوى الشخصي والاجتماعي والمهني والمالي. في عام 2020، يطالبك أورانوس بإيلاء المزيد من الاهتمام للأمور المالية. في الواقع، قد يكون هذا هو الوقت المناسب لتعلّم المزيد عن الاقتصاد والأمور المالية والرياضيات أو حتى الإحصاءات. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج في هذا الوقت إلى التقييم القانوني والمشورة. من الممكن أن يضعك أورانوس في مواجهة حالات معقدة تتحدى علمك ومؤهلاتك أو الثقة بالنفس.

نبتون

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وصل هذا الكوكب إلى برجك في عام 2012 وسيبقى حتى عام 2026. ومع تواجده في برجك، يسبب نبتون الإرتباك وخيبة الأمل، الذي قد يكون السبب الرئيسي لترددك أو عدم قدرتك أو عدم رغبتك في المضي قدماً. علاوة على ذلك، يسبب نبتون الإنفصال والطلاق أو وضع حد لأنواع مختلفة من العلاقات: الصداقات أو الشراكات. يعمل نبتون ببطء شديد، وقد تستغرق تأثيراته سنوات لتصبح فعالة. هذا العام، يكون لنبتون تأثيراً مباشراً على حياة مواليد 27 آذار إلى 7 نيسان ابريل . من ناحية أخرى، يسبب هذا الكوكب أحياناً المرض والنكسات وله تأثيرات سلبية أحياناً كثيرة على الوضع الصحي والدراسي والمهني. أما الإفراط في التضحية أو انعدام "الأنا" فيمكن أن يسبب مشاكل نفسية تحتاج إلى عناية فورية. إذا كنت تقع تحت تأثير نبتون هذا العام فأنت بحاجة إلى ربط حزام الأمان وتعزيز الدفاعات الخاصة بك: جسدياً ونفسياً. أما الصحة والعمل فقد يعانيان من النكسات. تحقق من تأثيرات الكواكب الشهرية.

كسوف الشمس

يقع الكسوف الأول في تاريخ 10 كانون الثاني /ينااير والثاني في تاريخ 6 تموز/يوليو والثالث في تاريخ 29 تشرين الثاني /نوفمبر.

الكسوف الأول يتعلق بالاهتمامات الشخصية والأسرار والروحانيات والصحة النفسية. من الضروري إيجاد منفذ للمشاعر السلبية والانضمام إلى جمعية مثلاً أو ناد لتعلم مهارة جديدة كالرسم أو اليوغا أو الطبخ وغيرها. حان الوت لتحصّن نفسك بالمزيد من المعرفة والحدس والإيمان والدراسات. قد تجد نفسك مهتماً بالدراسات الكونية الجديدة والمشاركة بعدد من ورش العمل والرياضيات الروحية. لقد حان الوقت لبناء أساس قوي.

يحدث الكسوف الثاني في بيت التسلية والأولاد والانجاب والغرام والهوايات والطاقات الإبداعية. من الضروري الاهتمام بكل هذه الأمور لأنها قد تتعرض إلى نكسات.

يحدث الكسوف الثالث في الحياة الروتينة اليومية والصحة. من الضروري الاهتمام كلياً بالوضع الصحي لأنه الآن تحت المجهر. كما أنّه من المحبّذ إلى الواجبات اليومية التي قد تسبب لك أرقاً وقلقاً تحت تأثير هذا الكسوف.

خسوف القمر

يحدث الخسوف الأول في تاريخ 20 كانون الثاني/يناير يتداخل هذا الخسوف بطريقة ما مع الكسوف الثالث، الأمر الذي يدعو إلى الإنتباه من أجل اتباع روتين يومي فعال يخدم أهدافك دون استنفاد طاقتك. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تركّز جهودك من أجل تجنب الخسائر أو الفشل في المدرسة والعمل. كما تحتاج إلى اتباع أسلوب حياة صحي يشمل ممارسة بعض الرياضة واتباع الأنظمة الغذائية الصحية. لقد حان الوقت لتعزيز سلامتك الصحية والجسدية.

الخسوف الثاني في تاريخ 21 تموز/يوليو الذي يرمز إلى حياتك الداخلية والأسرار والمخاوف والصحة النفسية. من المستحسن أن تبدأ هذه السنة نشاطات تعزز الثقة بنفسك وتقوّي مناعتك الجسدية.

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