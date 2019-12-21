فيديو.. منة فضالي عن تجربة زواجها عرفيا: "من ورا أمي لمدة 6 شهور"

تحدثت الفنانة منة فضالي، خلال استضافتها في برنامج "تحيا الستات"، المذاع على فضائية قناة "النهار"، حول علاقاتها العاطفية وزيجاتها المتعددة، وقالت إنها تزوجت مرة سرا دون علم والدتها.

وفتحت "منة"، قلبها، فتحدثت عن "رجل ذوق ومؤدب ومهتم بها يكبرها بـ21 عاما كان يريد الزواج منها، وجمعتهما قصة حب وكان يغني لها دوما، ولكن لم يحدث نصيب"، وأكملت: "كان مهتم بيا طول الوقت وكنت صغيرة، كان صوته حلو بيغنيلي، هو شخصية لطيفة جدا، ذوق، بس محصلش نصيب".

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وعن قصة زواجها عرفيا من الملحن محمد ضياء، قالت منة فضالي، إنه "كان بيخاف وبيغير عليا جدا، وأنا بحترم ده، بس مش طول الوقت"، وأوضحت أن العلاقة استمرت 6 أشهر فقط، وتزوجته عرفيا لأنه عندما تقدم لخطبتها رفضت والدتها، فاحترمت رغبتها ولكن تزوجته سرا.

"تجربة عدت بسرعة جدا، استمرت 6 شهور بس، هو شخص كويس جدا وبحترمه وإحنا أصدقاء دلوقت"، وعن أسباب الخلاف أوضحت أنه ضربها مرة، وكان غيور جدا، ويرفض خروجاتها وحفلاتها فلم تستطع الاستمرار معه، وأضافت، "ضربني مرة، هو كان عنده اعتراض إني أكمل تمثيل وطول الوقت كان بيتخانق بسبب اللبس والخروج والحفلات، دي حاجة تخصه لأنه راجل بس أنا بشتغل مينفعش يتقالي لأ على طول".