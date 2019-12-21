طريقة سهلة تمكنك من إزالة دهون البطن

عادة ما تمثل دهون البطن مشكلة لدى الكثيرين فهي بمثابة الأمر المزعج لهم، ويبحثون عن طرق عدة للتخلص منها نهائيا.

ومن جانبها، ذكرت طبيبة الغدد الصماء الأمريكية، إليزابيث لودن، عن طرق فقدان الوزن حتى مع عملية التمثيل الغذائي البطيئة والتخلص من الدهون في البطن نهائيا، ورأت أن النظام الغذائي الذي يجري اختياره بشكل صحيح هو السر وراء فقدان الوزن والتخلص من الدهون، بحسب ما ذكره "سبوتينك".

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وتابعت أن الأشخاص الذين يكون معدل الأيض لديهم بطيئًا الأطعمة، التي تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة في نظامهم الغذائي.

وعلى سبيل المثال، يجب أكل الأفوكادو والجوز، حيث يتم امتصاصها ببطء، وسيحتاج الجسم إلى مزيد من الطاقة لهضمها، وبالتالي، فإن الأيض يصبح أسرع.

بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن تدرج البروتينات في النظام الغذائي التي تسمح ببناء كتلة العضلات، وكذلك مراقبة نقص السعرات الحرارية، لأن عند نقصها، سيبدأ الجسم في حرق العضلات، بينما تبقى الدهون.