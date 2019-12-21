تقي من الشمس.."نايكي" تطلق ملابس سباحة خاصة للمحجبات

اتجهت الماركات العالمية لخدمة أكبر عدد من المواطنين آخرها قيام شركة "نايكي" بتصميم شامل يوفر للنساء المزيد من الابتكارات الثورية؛ للاستمتاع بالرياضة إلى جانب خفة الوزن والتجفيف السريع، من خلال إطلاق ملابس سباحة جديدة مخصصة للمحجبات.

الملابس الجديدة التي ستكون ضمن مجموعة Victory Swim Collection، تتميز بأنها ستغطي الجسم بشكل كامل بالإضافة لحجاب خاص للسباحة.

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وبحسب ما صرحت الشبكة، فإن تصميم هذه المجموعة سيلبي مجموعة متنوعة من الاحتياجات، بدءا من ملابس محتشمة إلى وقاية وحماية من أشعة الشمس، إضافة للتصاميم الخاصة التي ستمنح النساء الاستمتاع بهذه الرياضة.

وبحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإنه سيدخل في تصميم هذه الملابس عدد من المواد التي ستمنح هذه الملابس خفة الوزن والتهوية الجيدة، إضافة لخاصية التجفيف السريع، وستتكون بدلة السباحة من ملابس تغطي كامل الجسم إضافة للحجاب وسترة علوية وسروال سباحة.

كانت الشركة في عام 2017، أطلقت حجابا رياضيا للرياضيات، حيث صنع من البوليستر وكان خفيف الوزن وبثقوب صغيرة تجعل النسيج قابلا للتهوية وغير شفاف.