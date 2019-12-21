فيديو.. 3 ملايين سيدة شاركن فى مبادرة "صحة المرأة"

عرض برنامج"صباح الخير يا مصر"، تقريرا مصورا، عن توقيع الكشف على أكثر من 3 ملايين سيدة، جرى فحصهن ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة.

جاءت محافظة القليوبية، أكثر المحافظات مشاركة، بتردد 450 ألف سيدة وفتاة، وفي المركز الثاني محافظة البحيرة 435 ألف سيدة، في المركز الثالث محافظة الإسكندرية 410 ألف سيدة، وأسيوط 350 ألف سيدة، القاهرة 320 ألف سيدة وهي من محافظات المرحلة الثانية.