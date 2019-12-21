عرض برنامج"صباح الخير يا مصر"، تقريرا مصورا، عن توقيع الكشف على أكثر من 3 ملايين سيدة، جرى فحصهن ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة.
جاءت محافظة القليوبية، أكثر المحافظات مشاركة، بتردد 450 ألف سيدة وفتاة، وفي المركز الثاني محافظة البحيرة 435 ألف سيدة، في المركز الثالث محافظة الإسكندرية 410 ألف سيدة، وأسيوط 350 ألف سيدة، القاهرة 320 ألف سيدة وهي من محافظات المرحلة الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. 3 ملايين سيدة شاركن فى مبادرة "صحة المرأة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.