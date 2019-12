"شانيل" تودع مديرها الإبداعي "كارل لاغرفيلد" وسط الثلج والدموع وعرض خلاب

الوداع الاخير وامتنان وجهته دار شانيل لمديرها الأبداعي الراحل كارل لاغرفيلد في ختام أسبوع الموضه في باريس ،وسط دموع الحضور والعارضات اللواتيً لم يتمالك أنفسهن عن البكاء تساقط الثلج في بيئة شتوية وجبلية ،مستوحاة من قرى الأبي العريقة ،هذه مجموعة شانيل ،النبض يستمر ،فلا تموت شانيل ولن تموت بصمة كارل التي تركها في كتاب الموضة الكبير ،والذي كان له فيه أكبر صفحاته

ديكور العرض حوّل “القصر الكبير” في باريس إلى قريّة مغطّاة بالثلج أحاطت بها جبال الألب الباردة وزيّنتها “شاليهات” خشبيّة. وقد شارك لاغرفيلد قبل رحيله بكافة تفاصيل هذا العرض وتصميم أزيائه التي تألّفت من 72 إطلالة.

تضمّن الحضور أسماء لامعة في مجال الموضة والفن أمثال: آنا ونتور رئيسة تحرير مجلة “فوغ” بنسختها الأميركية، النجمة كرستين ستيوارت، الممثلة الإيطالية مونيكا بيللوتشي، والعارضات نعومي كامبل وكلوديا شيفر

افتتح العرض بدقيقة صمت تحيّةً للمصمم الراحل، ثم صدح صوت لاغرفيلد بتسجيل يتحدّث فيه عن بداياته مع Chanel. وقد وجد الحضور على مقاعدهم بطاقات زيّنها مخطّط يجسّد صورة لاغرفيلد وإلى جانبه مؤسسة الدار كوكو شانيل، وقد كُتب تحته عبارة The beat goes on في إشارة إلى أن رحلة Chanel في عالم الموضة مستمرة رغم غياب العملاقين اللذين أحدثا ثورة في تاريخ وصناعة الموضة.

خامة التويد التي تشكّل أحد رموز دار Chanel كانت الحاضر الأكبر في هذه المجموعة. وقد زيّنت المعاطف والأثواب والتايورات. كما ظهرت التايورات الملوّنة والأثواب التي ارتدت تحتها العارضات سراويل قصيرة والتنانير المنفوشة التي تزيّنت بالطبعات والأحزمة الجلديّة وتناسقت بامتياز مع سترات صوفيّة ناعمة.

تصاميم هذه المجموعة جاءت عصريّة بامتياز، وتتضمن قطعاً يجب توفرها في خزانة كل امرأة تهتمّ بأناقتها مثل الفستان الصوفي المطبّع بالأزهار، معطف الدنيم الطويل، التايورات والبدلات ذات الطابع العملي، وبعض الإطلالات المبتكرة التي تليق بالمناسبات الخاصة.

“باليت” الألوان التي اعتُمدت في هذه المجموعة جاءت متنوّعة جداً، فقد رأينا ثنائي الأبيض والأسود، الأبيض الثلجيّ الناصع، الرمادي، والألوان المشرقة مثل الأزرق، والأرجواني، والأحمر التي أضفت لمسات من الحيوية على المشهد الثلجيّ الذي طغى عليه بياض الثلج.

آخر عروض لاغرفيلد لدار Chanel شهد مشاركة عارضات كان يعتبرهنّ “قيصر الموضة” من ملهماته وأبرزهن أيقونته المدللة كارا ديليفين التي افتتحت العرض وكايا جيربر التي كانت من المفضّلات لديه في المواسم الأخيرة. وقد شكّلت مشاركة سفيرة Chanel النجمة الإسبانية بييلوبي كروز بالسير على ممشى العرض مفاجأة للحضور. وهي بدت مشرقة بثوبها الأبيض وقد حملت بيدها وردة بيضاء تحيّةً لروح لاغرفيلد.

