لشعر صحي .. اتبعى هذه النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - يحتاج الشعر عنابة خاصة في فصل الشتاء، إذ معظمنا يعتمد الترتيب نفسه فيما يتعلّق باستعمال مستحضرات العناية بالشعر، إذ نبدأ بغسله بالشامبو، ثمّ شطفه بالماء وتطبيق الكونديشنر قبل تسريحه، شطفه من جديد وتجفيفه. ولكن ماذا لو كنّا نسيء إلى الشعر باعتماد هذا الترتيب؟ تعرّفي فيما يلي على الخطوات التي ينصحكِ الخبراء بتعديلها في هذا المجال للحصول على أفضل النتائج في مجال العناية بالشعر.

استعمال الكونديشنر قبل الشامبو

ينصح العديد من الاختصاصيين باستعمال الكونديشنر على الشعر الرطب قبل غسله خاصةً إذا كان رقيقاً مما يساهم في ترطيبه وإعادة إحيائه بشكل أفضل. ابدئي بترطيب شعركِ ثمّ طبقي عليه الكونديشنر، اتركيه لبضع دقائق قبل شطفه ومن ثمّ غسله بالشامبو مرتين وشطفه جيداً من جديد للتخلّص من أي رواسب قد تثقله.

تطبيق المصل المعزّز للمعان قبل استعمال مجفف الشعر

نعمل عادةً على تطبيق المصل المعزّز للمعان بعد تصفيف الشعر بالمجفف أو المكواة الكهربائيّة، مما يساعد على ضبط خصلاته ومدّها باللمعان. ولكن للحصول على أفضل النتائج ينصح الاختصاصيّون بتطبيق هذا المصل قبل وبعد التصفيف للتأكد من أن هذا المستحضر يصل بالشكل المناسب إلى عمق الشعر.

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تجفيف الشعر قليلاً بالمنشفة قبل تطبيق الكونديشنر

عندما يكون الشعر مبللاً جداً فهو يعيق المفعول المرطّب للكونديشنر، ولذلك ينصح الخبراء بإزالة فائض البلل عن الشعر بواسطة منشفة قبل تطبيق الكونديشنر عليه ثم تسريحه جيداً لتوزيع المستحضر على طول الشعر وأطرافه. انتظري بضع دقائق لكي تسمحي للمستحضر بأن يفعل مفعوله قبل شطف شعركِ جيداً بالماء.

الاهتمام بالماكياج قبل تجفيف الشعر

من الأفضل أن يكون الشعر قد جفّ بنسبة 70% قبل استعمال مجفف الشعر الكهربائي، وذلك لتجنيبه الإفراط في تعريضه للحرارة وهو رطب. لفّي شعركِ بمنشفة بعد غسله واتركي له المجال ليجفّ أثناء متابعة روتينكِ التجميلي المتعلّق بالماكياج، مما يساعد الشعر على أن يصبح شبه جاف قبل تصفيفه بالمجفف الكهربائي.