أطعمة تجنب إعطائها لطفلك أثناء السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - يرتكب بعض الآباء العديد من الأخطاء لدى سفرهم برفقة أطفالهم، وخاصة فيما يتعلق بالأطعمة التي يقدمونها لأطفالهم أثناء الرحلة،

وقد أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا مجموعة من الأطعمة التي يجب تجنب تقديمها للأطفال أثناء الرحلات البرية، على النحو التالي، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

- تجنب الأطعمة الخالية من المغذيات

تجنبي إطعام أطفالك الأطعمة الاصطناعية المليئة بالنكهات والملونات الاصطناعية التي لا تحتوي على عناصر غذائية، واستبدلي هذه الأطعمة بالفاكهة لأنها أكثر فائدة.

- الوجبات الجاهزة

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حاولي تجنب إطعام طفلك رقائق البطاطس والوجبات الخفيفة الجاهزة والحبوب المصنعة، واستبدليها بشطائر منزلية تحتوي على عناصر غذائية مفيدة.

- الحلويات المصنعة

تحتوي الحلويات المصنعة على كميات كبيرة من السكر الذي يضر بالصحة، لذا حاولي إعداد حلويات منزلية قبل السفر وقللي فيها كميات السكر والمواد الملونة الضارة.

- تجاهل السوائل

في الكثير من الأحيان يهمل الآباء اصطحاب كميات كافية من السوائل أثناء سفرهم براً، الأمر الذي قد يؤدي إلى إصابة أطفالهم بالجفاف وخاصة في الأجواء الحارة، لذا يُنصح باصطحاب مجموعة من العصائر الطبيعية وكميات كافية من عبوات الماء لمنح أطفالهم الرطوبة الكافية.