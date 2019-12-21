العمل الإضافي قد يزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ
أفادت دراسة طبية حديثة بأن الموظفين الذين يقضون 49 ساعة أو أكثر في العمل كانوا أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 70% من أولئك الذين يعملون 35 ساعة أو أقل للإصابة بما يسمى ارتفاع ضغط الدم المقنع.
وقال "زافير ترودول"، الأستاذ المساعد في قسم الطب الاجتماعي والوقائي في جامعة "كيبيك" في كندا - في بيان- "يرتبط كل من ارتفاع ضغط الدم المقنع، والمستمر بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين".
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