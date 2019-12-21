كيم كاردشيان بإطلالة مميزة في أحدث جلسة تصوير لها

شاركت نجمة تليفزيون الواقع الأميركية، كيم كاردشيان، متابعيها عبر انستغرام، بصورها في أحدث جلسة تصوير لصالح مجلة 7Hollywood، حيث ظهرت بإطلالات جديدة لم نعتد رؤيتها بها خلال السنوات الأخيرة.

ظهرت كيم كاردشيان على صفحات المجلة بأكثر من إطلالة مميزة، حيث ظهرت في إحداها بفستان أسود ضيق براق مفتوح الصدر، والذي ارتدته وهى مستلقية على السرير، وفي إطلالة أخرى ضمت إليه سترة بيضاء أنيقة.

فيما ارتدت فستانا أسود آخر براق بياقة أنيقة، وفتحة كبيرة أظهرت ساقها .

وعلى غير المعتاد لم تعتمد كيم كاردشيان، البالغة من العمر 39 عاما، على شعرها المنسدل أو المصفف في ذيل حصان، بل ظهرت بتصفيفة شعر مستوحاه من النجمة العالمية إليزابيث تايلور، كذلك ظهر مكياجها أغمق قليلا مما هو معتاد .

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كان الغلاف سببا في تلقى كيم كاردشيان الكثير من الانتقادات عبر انستجرام .

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