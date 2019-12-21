واشنطن ـ رولا عيسى
شاركت نجمة تليفزيون الواقع الأميركية، كيم كاردشيان، متابعيها عبر انستغرام، بصورها في أحدث جلسة تصوير لصالح مجلة 7Hollywood، حيث ظهرت بإطلالات جديدة لم نعتد رؤيتها بها خلال السنوات الأخيرة.
ظهرت كيم كاردشيان على صفحات المجلة بأكثر من إطلالة مميزة، حيث ظهرت في إحداها بفستان أسود ضيق براق مفتوح الصدر، والذي ارتدته وهى مستلقية على السرير، وفي إطلالة أخرى ضمت إليه سترة بيضاء أنيقة.
فيما ارتدت فستانا أسود آخر براق بياقة أنيقة، وفتحة كبيرة أظهرت ساقها .
وعلى غير المعتاد لم تعتمد كيم كاردشيان، البالغة من العمر 39 عاما، على شعرها المنسدل أو المصفف في ذيل حصان، بل ظهرت بتصفيفة شعر مستوحاه من النجمة العالمية إليزابيث تايلور، كذلك ظهر مكياجها أغمق قليلا مما هو معتاد .
كان الغلاف سببا في تلقى كيم كاردشيان الكثير من الانتقادات عبر انستجرام .
قد يهمك ايضاً:
إطلالة مُثيرة للعارضة الأميركية كيم كاردشيان على غلاف "فوغ أرابيا" في حوارٍ شيّق
كاردشيان تتخلَّي عن الـ"كيمونو" وتستعد لاطلاق اسم جديد احترمًا لليابانيين
كانت هذه تفاصيل خبر كيم كاردشيان بإطلالة مميزة في أحدث جلسة تصوير لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.