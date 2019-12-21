من الخطوبة للفستان.. قصة ارتباط مايا خليفة بطاهي سويدي

شاركت نجمة الأفلام الإباحية المُعتزلة، ذات الأصل اللبناني مايا خليفة، جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مقاطع فيديو، خلال قياسها فستاني زفاف، وسط تكنهات متابعيها باقتراب موعد زفافها، من الطاهي السويدي، روبرت أنبديرج، عقب مرور أشهر على خطبتهما رسميا.

"هن" رصد "رحلة حب" نجمة الأفلام الإباحية المُعتزلة، والطاهي السويدي، خلال الفقرات التالية:

روبرت ساندبرج يعلن إعجابه بمايا خليفة

في أكتوبر 2018، أعرب "ساندبرج"، عن إعجابه بمايا خليفة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، قائلا: "مايا هي صديقتي.. إنها واحدة من أروع الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق، تدير أعمالها بابتسامة على وجهها كل يوم، ولم أسمع عنها أبدًا أي شكوى من أي شيء".

ووصف الطاهي "مايا"، بـ"المرأة الحديدية"، متابعا: "أعلم أن لها ماضي، وأخبرتني بكل شيء عنه ولم يزعجني على الإطلاق، كل شخص لديه ماضيه، لدي ماضي، وجيراني لديهم ماضيهم، وأصدقائي لديهم ماضيهم، وهو ليس دائمًا الأكثر مثالية".

واختتم حديثه: "الشيء الأكثر أهمية هو أن تتعلم منه، ولا تستمع للآخرين كثيرا، أنا معجب بها حقًا وأحبها كثيرًا، وهذا يجعلنا أقوى بكثير، وهذا يجعلنا نصل إلى أهدافنا بشكل أسرع، لذا استمر في العمل أو حاول أن تجد شيئًا تحب أن تفعله كل يوم، وأعدك أن الأمر يستحق ذلك تمامًا"، مرفقا صورة تجمعهما خلال ضحكهما سويا داخل السيارة.

إعلان خطوبة مايا خليفة وروبرت

في مارس الماضي، أعلنت ممثلة الإباحية المعتزلة مايا خليفة، عن خطبتها للطاهي السويدي، حيث نشرت صورة لخاتم الخطوبة، حين عرض عليها روبرت، صاحب الـ26 عاما، الزواج خلال عشاء رومانسي في شيكاغو.

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احتفال رومانسي بارتباط الطباخ السويدي بمايا خليفة

بصورة وعبارة رومانسية، احتفل الطباخ السويدي، في يونيه الماضي، بمرور عام على ارتباطه عاطفيا بممثلة الإغراء المعتزلة مايا خليفة، عبر "إنستجرام"، ناشرًا صورة خلال احتضانه "مايا" التي أطلت بأزياء سوداء، مزينة بنقوش حمراء اللون، معلقًا: "ذكرى سنوية سعيدة.. أحبك بشدة"، لترد عليه قائلة: "أنا أنظر إليك، كما أنظر لطعامي المفضل، القادم نحوي في المطعم".

الطاهي السويسري يثير الجدل حول زواجه من مايا خليفة

وفي مطلع سبتمبر الماضي، أثار الطباخ السويدي الجدل، حول زواجه من نجمة الأفلام الإباحية المُعتزلة، عقب نشر صورة تجمعها عبر "إنستجرام"، معلقا عليها بـ"زوجتي"، لترد "مايا" على المنشور، قائلة: "متأكد من أنك كنت تريد أن تهمس (يمكننا الحصول على البرجر بعد هذا)"، وسط تهنئة العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل فستاني زفاف مايا خليفة

وحتى الآن، ظهرت "خليفة"، خلال قياس فستاني زفاف، أولهما إطلالة "كاب"، طويل وفضفاض، والذي تميز بأنه "سادة" وخالٍ من أي نقوش، والأخرى فستان أبيض طويل، والذي تميز بأنه منقوش، وبدون أكمام، ومزين بقماش طويل منسدل من الكتفين.

وكانت "مايا"، أعلنت اعتزالها، وتوقفها عن إنتاج أي أفلام جديدة نهائيًا دون رجعة في هذا القرار، وذلك بعدما تلقت تهديدات بالقتل من تنظيم "داعش" الإرهابي، قائلة إن السبب كان لارتدائها الحجاب في إحدى المشاهد، في ظل أنها تلقت هذا الأمر من منتجي الأفلام، خلال لقاءها مع إذاعة "بي بي سي" البريطانية.