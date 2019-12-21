تزيين شجرة الكريسماس.. استعداد الفنانات للاحتفال برأس السنة

أيام قليلة ويبدأ عام جديد، تستعد بعض الفنانات للاحتفال برأس السنة الجديدة، و"الكريسماس"، ومشاركة متابعيهن، بالاحتفالات عبر "السوشيال ميديا".

ويرصد "هن"، احتفالات الفنانات بـ"الكريسماس"، سواء بتزيين الشجرة أو المناسبات الاجتماعية، التي تتصادف مع اقتراب رأس السنة.

نرمين الفقي

كانت الفنانة نرمين شاركت متابعيها، منذ أيام، عبر حسابها على "إنستجرام"، بصور أثناء استعدادها للاحتفال بالكريسماس، كان أولها حينما انتهت من إعداد شجرة عيد الميلاد وتزيينها.

وفي وقت لاحق، ظهرت وهي ترتدي الملابس الشتوية أمام شجرة كريسماس عملاقة، استعدادًا للاحتفال، وهو ما لاقى إعجاب متابعيها.

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كارول سماحة

الفنانة كارول سماحة، من الفنانات اللائي حرصن على مشاركة متابعيهن، بنشر صور استعدادها لعيد الميلاد، فنشرت صورة تجمعها بابنتها "تالا"، عبر "إنستجرام"، أثناء تحضيرهما للاحتفال بالـ"الكريسماس".

وعلقت كارول سماحة من أمام شجرة عيد الميلاد: "جاهزين للاحتفال بالكريسماس".

درة

واستعدت الفنانة درة، للاحتفال برأس السنة، إذ نشرت مجموعة من الصور من حفل عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، الذي يصادف احتفالات الكريسماس، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت درة، بصحبة الفنانة نيللي كريم وكندة علوش وأصدقائهما، وعلقت عليها قائلًا: "احتفالات الكريسماس.. وكل سنة وأنت طيبة يا نيللي".