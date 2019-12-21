رضوى الشربيني: 6 شروط تجعل الرجل مناسبا للزواج

تحدثت الإعلامية رضوى الشربيني، عما أطلقت عليه اسم الشروط الواجب توافرها في الرجل، لكي يكون خطيبًا مناسبًا وصالحًا للزواج.

وقالت "رضوى"، خلال حلقة أمس، من برنامج "هي وبس"، الذي يعرض عبر شاشة "cbc سفرة": "فترة الخطوبة مش معمولة عشان نمحر في الشقة، أو نفرش غرفتين وصالة، والنص عليك والنص عليّ، لكنها معمولة عشان نقرر لو كنا هننقل لخطوة الزواج ولا لأ".

وحول الشروط قالت "رضوى"، إن الشرط الأول هو صلة الرجل بالله عز وجل، موضحةً: "لو مبيخفش من ربنا مش هيخاف على زعلك".

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وأضافت: "الشرط الثاني هو طريقة التعامل مع والديه، ولو كان يحسن إليهما فسيتقي الله في زوجته، والشرط الثالث هو الطباع التي تظهر مع مرور الوقت"، مؤكدًة: "مفيش راجل أو ست بيتغيروا عشان حد".

وتابعت، أن الشرط الرابع مرتبط بذكاء الفتاة التي يجب أن تختبر خطيبها: "حاولي تناقشيه في الحاجات اللي بتضايقه ممكن يكون سليط اللسان أو يمد يده عليكِ".

أما بالنسبة للشرط الخامس، فاشترطت الإعلامية رضوى الشربيني أن تكون مدة فترة الخطوبة 12 شهرًا، أما الشرط السادس، الكرم: "اللي هيكون كريم، هيبقى كريم في طباعه، مشاعره، هداياه، ولو أي حاجة فيهم ساقطة منه فهو بخيل".