قد يؤدي للوفاة.. مخاطر اتباع نظام غذائي للأطفال

أصبح إتباع النظام الغذائي، والابتعاد عن تناول اللحوم بكل أنواعها، نهج يتبعه البعض بشكل كبير، الذين يبتعدون نهائيًا عن اللحوم، ويعتمدون على الفيتامينات والمعادن، التي يكتسبوها من الخضروات والفواكه فقط.

وعلى الرغم من نجاح النظام مع الكثير، إلا أنه قد يكون أمر مُحال مع الأطفال، الذي من المٌمكن أن يودي بحياتهم.

طفل يودع الحياة بسبب نظام غذائي نباتي

ونشرت أمس، بعض المواقع الأجنبية، خبر وفاة طفل في ولاية فلوريدا، يبلغ من العمر 18 شهرًا فقط، بسبب إجبار أبويه، على اتباع نظامهما الغذائي، وهو تناول الفواكه والخضراوات النيئة فقط.

ووجهت السلطات القضائية الأمريكية، إلى ريان أوليري، وزوجته شيلا، تهمة القتل غير العمد، والإهمال بحقه.

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الأمر الذي أثار التساؤل، حول إمكانية أن يتسبب نظام غذائي في مقتل طفل.

ما مخاطر اتباع نظام غذائي للأطفال؟

من جانبها، قالت ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، إن النظام النباتي بإمكانه قتل الأطفال بالفعل، موضحة أن الخضروات والفواكه فقط، لا يمكنها أن تمد جسم الطفل بكل العناصر التي يحتاجها للبناء والاكتمال.

وتابعت "جاد الحق" لـ"هُن": "اللي حصل اسمه برجلة في الجسم، لأنه كدة اتمنع من الحديد والزنك، وفيتامين B12، المهمين جدًا لبناءه، واللي موجودين في اللحوم، وخصوصًا اللحوم الحمراء".

وأضافت: "كل العناصر اللي موجودة في اللحوم، من زنك وحديد وفيتامين B12، هي اللي بتنقل الأكسجين لخلايا الجسم، ولو العناصر دي مش متوافرة، مش هتتكون خلايا كرات الدم الحمراء، وبالتالي مش هيتنقل الأكسجين وهتموت الخلايا، غير إن هيحصل للطفل هبوط في الدورة الدموية، ودي كلها أسباب تؤدي للوفاة في النهاية".