"اضحكي عليه وقوليله خد بوسة".. رضوى الشربيني تنصح سيدة يرفض الزوج عملها

ردت الإعلامية رضوى الشربيني، على رسالة من إحدى متابعات برنامجها، اشتكت فيها من زوجها، بسبب رفضه من حيث المبدأ عملها.

وقالت رضوى، خلال حلقة، أمس، من برنامج "هي وبس"، الذي يعرض عبر شاشة " cbc سفرة"، إن بعض الأزواج يخشون على زوجاتهم، من الخروج إلى الشارع والاحتكاك" "وده ممكن يعاكسها وده يضحك عليها، وأنا بعذرهم، وفيه رجالة تانية مش عاوزة زوجاتهم يشتغلوا عشان متستقواش عليهم".

وشددت رضوى، على ضرورة أن تتبع السيدات طريقة لطيفة من أجل عرض هذا الأمر على أزواجهن: "مينفعش تقولي عاوزة أشتغل وهو ده اللي عندي، لكن ممكن تقوليله خد بوسة وهات بوسة، اضحكي على عقله".

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ونصحت رضوى السيدة، بالاستعانة بالعمل عبر الإنترنت لكسب رزقها، وذلك دون الخروج إلى الشارع، معقبةً: "لو قالك مراتي مينفعش تشتغل يبقى خايف إن يبقى عندك دخل مستقل، وهنا تدخلي أهله".