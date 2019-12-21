أهداها جائزته الأخيرة.. ماجد المصري: "حبيبتي اللي تعبانة معايا"

أعرب الفنان ماجد المصري، عن محبته الشديدة لزوجته، مشيرا إلى حبه الشديد لها، فضلا عن تأكيده على عشقه لأسرته، واصفا نفسه بأنه شخص "بيتوتي".

وقال "المصري"، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "أنا بحب بيتي وأسرتي وشخصية بيتوتية جدا، وبحب بيتي قوي، وبيتي أهم من أي حاجة، وأهم من شغلي، وأهم من الفن، وبيتي ثم بيتي ثم بيتي".

وتحدث "المصري"، عن زوجته قائلا: "أنا حبيب، وبحب مراتي قوي قوي قوي" مضيفًا أنه أهدى الجائزة الأخيرة التي حصل عليها من قناة النيل للدراما لزوجته: "أهديتها لمراتي حبيبتي طبعًا، وهي تعبانة معايا لأن أنا دايما في شغلي باستمرار وهي مكانتش متخيلة كدة".