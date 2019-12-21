جامبسوت وفساتين بتلمع.. أزياء الفنانات في دير جيست

أزياء ذات تصميمات متباينة، لفتت بهن الفنانات والإعلاميات وصناع السينما الأنظار، خلال توافدهن في حفل "دير جيست" السنوي، الذي انطلق منذ قليل. "هن" رصد أبرز الإطلالات في الحفل خلال الفقرات التالية بوسي شلبي أطلت الإعلامية بوسي شلبي، بجامبسوت أسود اللون، الذي تميز بأنه غير منقوش، وبدون أكتاف أو أكمام، ومزين بقماش "بنفسجي" حول منطقة الصدر، وأسفل الظهر، مع اختيارها مكياج سموكي ثقيل. كارمن سليمان ظهرت المطربة كارمن سليمان بفستان طويل وفضفاض وفاتح اللون، ومزين بنقوش بسيطة، كما أنه بدون أكمام. عبير صبري Advertisements ارتدت الفنانة عبير صبري فستان ذهبي فاتح اللون، والذي تميز تصميمه بأنه مكشوف الصدر، وبدون أكتاف أو أكمام، خلال وصولها الحفل مع زوجها. لبلبلة اختارت الفنانة لبلبة الإطلالة بفستان متوسط الطول، مزين بنقوش فضية لامعة. هنادي مهنا وأطلت الفنانة الشابة هنادي مهنا، بفستان أزرق اللون، بكتف واحد، والذي تميز بأنه طويل و"سادة"

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