الامارات | معرض الآثار المتنقل يحطّ في ساحة حصن خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض الآثار المتنقل يحطّ في ساحة حصن خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استكملت هيئة الشارقة للآثار رحلة معرضها التوعوي المتنقل «آثار الشارقة» الذي تضمن مجموعة مجسمات لأهم المكتشفات الأثرية في مواقع التنقيب الأثري بإمارة الشارقة، إلى جانب مكتبة مصغرة لإصدارات الهيئة المختلفة من الحوليات والكتب المتخصصة في المجال الآثاري بمناسبة احتفالات الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019.

ووصل المعرض في رحلته أخيراً، إلى ساحة حصن خورفكان، المعلم التاريخي الأكثر شهرة في مدينة خورفكان، وذلك بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، إذ استقطبت المكتشفات الأثرية التي عرضت هيئة الشارقة للآثار مجسمات لها، اهتمام أهل المدينة، إضافة إلى زوار من داخل الدولة وخارجها تعرفوا إلى جوانب متعددة من التاريخ العريق.

وقال مدير الآثار والتراث المادي في الهيئة عيسى يوسف، إن «المعرض التوعوي المتنقل حقق نجاحاً كبيراً في جميع المواقع التي شملها، سواءً في ساحة حصن خورفكان أو في المدارس، إذ أسهم في تعريف السكان والزوار والسياح بأهم المكتشفات الأثرية، وفي الوقت نفسه تمكنا من خلاله من التعريف بالهيئة ودورها في الحفاظ على الآثار وصونها باعتبارها إرثاً وطنياً وإنسانياً».

وأبدى زوار للمعرض إعجابهم بمقتنياته التي تبرز أهمية المكتشفات الأثرية في الشارقة، وما تتمتع به الإمارة من تاريخ عريق، إلى جانب تعرفهم إلى الهيئة ودورها في عمليات التنقيب والبحث عن المكتشفات، من أجل تعزيز الهوية الآثارية.

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يشار إلى أن المعرض الذي هدف إلى تعزيز حضور الشارقة وإبراز مكانتها التاريخية وريادتها في مجال الآثار، نظم في مجموعة من المدارس، كان آخرها مدرسة الحصن للتعليم الأساسي في دبا الحصن، ومدرسة المنار للتعليم الأساسي في مدينة الشارقة، ومدرسة الحور للتعليم الأساسي في دبا الحصن، ومدرسة الخالدية للتعليم الثانوي في دبا الحصن.

عيسى يوسف:

«المعرض التوعوي المتنقل حقق نجاحاً كبيراً

في جميع المواقع التي شملها».