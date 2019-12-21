الامارات | «الحمرية للطفل» ينطلق بجدول حافل بالفعاليات

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمرية للطفل» ينطلق بجدول حافل بالفعاليات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت الدورة الثامنة لمهرجان الحمرية للطفل، الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية في القرية التراثية بمدينة الحمرية بالشارقة، والذي يستمر حتى 30 ديسمبر الجاري.

يأتي إطلاق المهرجان بالتزامن مع عطلة الشتاء المدرسية لاستقطاب الأطفال وعائلاتهم ضمن باقة من الألعاب الترفيهية والمسابقات الثقافية، والورش التعليمية، والحرف اليدوية، بالإضافة إلى عرض منتجات الأسر المنتجة.

ويضم المهرجان، الذي افتتحه الشيخ جمال القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في الحمرية، العديد من الأركان، من بينها ركن لننطلق نحو الفضاء، وركن التسامـح، والألعاب الشعبية، والبرامج التثقيفية والورش الفنية، ومشاريع الشباب، والأسر المنتجة، والألعاب الترفيهية، وركن المسرح، والخيول، كما يستضيف المسرح العديد من البرامج والألعاب والمسابقات لزواره من الأطفال والكبار على مدار أيام المهرجان.

من جهتها، أكدت مديرة فرع دائرة الخدمات الاجتماعية بالحمرية، مريم ماجد الشامسي، أن المهرجان يعد أحد برامج الدائرة التي تسعى إلى الإسهام في تعزيز دمج الأطفال وإشراكهم، من خلال هذه الفعاليات المجتمعية، إذ يحتضن المهرجان مختلف شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن الفعاليات تنطلق بالتزامن مع العطلة المدرسية، لتعزيز الجانب المجتمعي لدى الصغار واستثمار أوقات فراغهم بما هو مفيد، كما يشرك الحدث الأطفال في تقديم برامج تطوعية تغرس حب العمل التطوعي لديهم.

وأوضحت الشامسي أن المهرجان يتضمن العديد من الأجنحة والأركان والمشروعات الشبابية، بالإضافة إلى مشاركة 25 جهة لدعم المهرجان الذي يضم منتجات متنوعة من الصناعات اليدوية إلى الإكسسوارات والعطور والبخور والأكلات الشعبية وغيرها. كما يحفل ببرنامج ترفيهي يتمثل في المسابقات والألعاب والورش اليدوية والسحوبات والهدايا، علاوة على شخصيات كرتونية جاذبة «سالم وسلامة» لإضفاء أجواء من البهجة.

ودعت الشامسي أفراد المجتمع لزيارة المهرجان، الذي يعد فرصة مثالية للاستمتاع بعروض وفعاليات تستهدف الأطفال وأولياء أمورهم، مثل تعليم الفنون ومهارات الرسم ومحاضرات حول حماية الأطفال من أي إساءة قد يتعرضون لها.

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- مريم ماجد الشامسي:

«المهرجان يتضمن

العديد من الأجنحة،

والأركان،

والمشروعات

الشبابية».