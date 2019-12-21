الامارات | جامعة الغرير تستضيف مؤتمراً دولياً حول الفيزياء المتعددة

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الغرير تستضيف مؤتمراً دولياً حول الفيزياء المتعددة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت جامعة الغرير المؤتمر الدولي حول الفيزياء المتعددة ٢٠١٩، والذي أقامته كلية الهندسة والحوسبة، بحضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب. وتنوعت جلسات المؤتمر على مدار اليومين، لتقديم أحدث الأوراق البحثية في مجال الفيزياء المتعددة والذي يعزز مفهوم الهندسة، وقدم بعض طلاب الكلية أوراقًا بحثية مهمة في هذا المجال. وقال رئيس الجامعة، الدكتور باسم الذهبي، إن مثل هذه المؤتمرات التي تنوي الجامعة عقدها تعد خطوة مهمة، لتوفير منصة علمية للباحثين والعلماء والطلاب، لتبادل المعرفة والأفكار والاتجاهات الحديثة في مجال الهندسة، وغيرها. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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