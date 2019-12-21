الامارات | تجنّب الأطعمة المصنعة يقلل خطر الإصابة بـ «السكّري»

شكرا لقرائتكم خبر عن تجنّب الأطعمة المصنعة يقلل خطر الإصابة بـ «السكّري» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشير دراسة جديدة إلى أن الأشخاص، الذين يتناولون الكثير من الأطعمة المصنعة، أكثر عرضة للإصابة بالسكري، مقارنة بمن تحتوي وجباتهم الغذائية على المزيد من الأطعمة في صورتها الطبيعية. ونصحت الدراسة بتناول الكثير من اللبن والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات، للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالسكري.

وغالباً تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة كبيرة من السكر والدهون والسعرات الحرارية، الخالية من أي قيمة غذائية. ومنذ فترة طويلة يرتبط استهلاك الكثير من هذه الأطعمة بزيادة خطر مجموعة واسعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسمنة، وبعض أنواع السرطان.

وبين الأشخاص الذين شاركوا في الدراسة، وتناولوا الكميات الأكبر من المأكولات المصنعة، أصيب 166 من كل 100 ألف بالسكري.

وقال الباحثان الرئيسان في الدراسة: برنار سرو وماتيلد توفييه، من جامعة باريس 13 في فرنسا: «ننصح الناس بالحد من استهلاك الأطعمة المصنعة، وتناول الأطعمة غير المصنعة، أو الأغذية المعالجة بصورة بسيطة، بالإضافة طبعاً إلى اتباع نظام غذائي صحي منخفض الملح والسكر والدهون والسعرات الحرارية». وذكر سرو وتوفييه، عبر البريد الإلكتروني، أن الأشخاص الذين يتطلعون إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، يجب أن يحدوا من تناولهم اللحوم الحمراء والمصنعة والمشروبات الغازية والمشروبات السكرية الأخرى.