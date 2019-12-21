الامارات | أعمـــــاق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لجسم الحبار الأسطواني الشكل زعانف في كلا الجانبين، وجسم داخلي قليل الصلابة، ويستخدم نفث الماء للحركة إلى الأمام. ويمكن أن يصل طول الحبار الضخم إلى 20 متراً، كما أن جسمه نحيل متمدد، وله زعنفة مثلثة الشكل وخمسة أزواج من الأذرع أو المجسات، بها صفوف عدة من الماصات، وهذه الأذرع تمتد إلى الخارج وتحيط بالفم، أربعة أزواج منها متساوية في الطول وتستعمل لتوجيه الحبار عند السباحة، أما الزوج الخامس فأطول نسبياً، وهو قابل للانكماش ويستعمل لصيد وإمساك الفرائس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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