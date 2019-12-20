فيديو.. ميريام فارس تقبل سعوديا من معجبيها بحفلها في موسم الرياض

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية ميريام فارس، بصحبة معجبيها، على هامش حفلها أمس، ضمن فعاليات موسم الرياض، التي تقدمها "الهيئة العامة للترفيه"، بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وتضمن مقطع الفيديو، الذي لا يتجاوز الـ50 ثانية، تجاوز شاب سعودي للحرس الخاص للفنانة اللبنانية، للتصوير معاها، لتستقبله بالأحضان والقبلات، ثم يتمكن معجب آخر من الاقتراب منها، لتقبله قبل التقاط صورة معه.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت ما يتجاوز الـ100 ألف مشاهدة، ومئات التعليقات، أبرزها: "الأحضان والقبلات بين الفنانة والمعجبين تجاوز غير مقبول"، و"ميريام مهضومة وجميلة"، و"حبيتك أكتر"، و"كان ممكن يتصوروا من غير كل اللي حصل ده".

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يُذكر أنَّ مواسم السعودية تهدف لتحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، عبر التمتع بالعديد من ألوان الفعاليات الكبرى والتجارب السياحية المستمرة على مدار العام في معظم مدن ومناطق المملكة، للتعرف على عراقة ماضي السعودية وثقافتها، وسحر طبيعتها الغنية بتنوعها.

وشهدت العاصمة الرياض إطلالة عالمية وأياما تاريخية على مستوى الترفيه، بانطلاقة "موسم الرياض" آخر مواسم السعودية الـ 11، التي أُطلقت على مستوى المملكة للعام 2019، حيث تتنوع الفعاليات والبرامج المنتقاة، والتي تناسب فئات المجتمع المختلفة، حيث أطلق عليها مختصون "حراك سياحي عالمي جاذب".

وعاش "موسم الرياض" تفاعلا واسعا قبل انطلاقته، وسط تناول ثقافي واجتماعي واقتصادي مميز، أبرزته وسائل الإعلام المختلفة، في سياق تحويل "الرياض" إلى وجهة سياحية عالمية على مدار 70 يوميا، تبدأ يوم 11 أكتوبر وتستمر حتى 15 ديسمبر، في الوقت الذي توقعت الدراسات التسويقية أنه من المتوقع أن يستقطب موسم الرياض 20 مليون زائر.