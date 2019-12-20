للمرة الثانية.. ميا خليفة ترتدي فستان زفاف منقوش

شاركت نجمة الأفلام الإباحية المُعتزلة ذات الأصل اللبناني مايا خليفة، متابعيها عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بارتدائها فستان زفاف، للمرة الثانية، عقب مرور شهور على خطوبتها من الطباخ السويدي روبرت أنبديرج.

وظهرت "مايا"، خلال مقطع فيديو لا يتجاوز الـ30 ثانية، خلال قياسها فستان زفاف أبيض طويل، والذي تميز بأنه منقوش، وبدون أكمام، ومزين بقماش طويل منسدل من الكتفين.

وتأتي تلك الإطلالة، بعد أيام من نشرها مقطع فيديو، خلال ارتدائها فستان زفاف "كاب"، طويل وفضفاض، والذي تميز بأنه "سادة" وخالٍ من أي نقوش.

تفاعل حينها نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على مليوني مشاهدة، وألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "طلي بالأبيض طلي.. يا زهرة نسيان"، و"أنتِ حقا عروس جميلة للغاية"، و"تهانينا ليكِ بحياتِك الجديد مع رجل يحبِك ويتجاهل الماضي"، و"مبروك يا عروسة".

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خطوبة مايا خليفة

أعلنت ممثلة الإباحية المعتزلة مايا خليفة، عن خطبتها للطاهي السويدي روبرت أنبديرج، في مارس الماضي، حيث نشرت صورة لخاتم الخطوبة، حين عرض عليها روبرت أنبديرج، صاحب الـ 26 عاما، الزواج خلال عشاء رومانسي في شيكاغو.

وكانت "مايا" أعلنت اعتزالها، وتوقفها عن إنتاج أي أفلام جديدة نهائيًا دون رجعة في هذا القرار، وذلك بعدما تلقت تهديدات بالقتل من تنظيم "داعش" الإرهابي، قائلة، خلال لقائها مع إذاعة "بي بي سي" البريطانية، إن السبب كان ارتدائها الحجاب في أحد المشاهد، في ظل أنها تلقت هذا الأمر من منتجي الأفلام