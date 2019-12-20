"بقيتي شبه نوال الزغبي".. هنا الزاهد تلفت الأنظار في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة هنا الزاهد، لـ"فوتو سيشن" جديد بإطلالة شتوية، مشاركة جمهورها بها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت "هنا" بأزياء "كاجوال" شتوية، تتضمن "بلوفر" يحمل اللون "أوف وايت"، غير منقوش، إضافة إلى بنطلون قاتم اللون، مع اختيارها تسريحة شعر إنسيابية، تحمل تموجات بسيطة، ومكياج ترابي هاديء.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت ما يتجاوز الـ330 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "بقيتي شبه نوال الزغبي جدا"، و"ملكة جمال يا هنا"، و"جميلة بجد.. زي الملايكة".

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يشار إلى أن الفنانة هنا الزاهد أجرت عملية استئصال المرارة في 4 ديسمبر الجاري، بعد مرور أكثر من شهرين على تعبها، حيث مرت بوعكة صحية أثناء قضائها شهر العسل، برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، أدخلتها المستشفى طيلة أيام، وكشف عنها "فهمي" حينما نشر صورة زوجته وهي راقدة داخل غرفة المستشفى.