6 إرشادات تساعد في التغلب على تورم الأصابع في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:
تورم أصابع اليدين والقدمين من أبرز المشكلات التي تصيب الكثير خلال فصل الشتاء، وذلك لأن انخفاض درجات الحرارة، يتسبب في قلة تدفق الدم إلى الأطراف مسببا التهاب الأوعية الدموية.
ويتسبب تورم الأصابع في الشعور بألم شديد وحرقة، ينتج عنها صعوبة الحركة، فضلا عن مظهرهم غير الصحي، ويمكن تجنب تورم الأطراف بأساليب بسيطة.
وللتعرف على طرق الوقاية من تورم الأصابع في فصل الشتاء.. اضغط هنا
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