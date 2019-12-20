نصائح مهمة قبل اختيار ديكور الشقة: احذري صور الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

لا يمتلك الكثير من الأشخاص خبرة ودراية كافية في اختيار ديكورات المنزل، خاصة المقبلين على الزواج، الذين يهتمون بسرعة الانتهاء من الإجراءات والتشطيبات سريعًا.

في السطور التالية؛ نستعرض لكم أبرز النصائح عند اختيار الديكورات وفقًا للمهندسة هالة حمدي:

- يجب تنسيق ألوان الحائط مع السجاد والستائر تنسيقًا جيدًا .

- يفضل شراء الأساسيات أولًا التي ستحتاجينها حتى لا يمتلئ المنزل بالأشياء غير الضرورية.

Advertisements

- يجب تنفيذ مخطط أو تصميم قبل البدء في ديكورات الشقة.

- يجب الحذر قبل التسرع في تنفيذ أي شكل من الأشكال التي تتواجد على الإنترنت نظرًا لاختلاف صورها عن الواقع تمامًا.

- اختاري الأثاث الذي يتفق مع مساحة الشقة.

- اختاري ألوان الدهانات الهادئة المريحة للأعصاب، ويجب تنسيقها جيدًا.

- لاحظي ارتفاع سقف الشقة ومساحة الغرفة ومراكز الإضاءة الرئيسية فيها.