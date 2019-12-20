4 فئات ممنوعة من الساونا منهم مرضى الضغط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: كريم حسن

تلعب الساونا دورًا بارزًا في مساعدة البعض على الاسترخاء النفسي والبدني، فضلا عن تعزيز كفاءة الجهاز المناعي، كما أنها تساهم في تعزيز صحة البشرة ونضارتها خاصة أنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية.

ولكن في بعض الأحيان لا تكون الساونا اختيار جيدًا للبعض لأن ارتفاع درجات الحرارة قد يتسبب في هبوط مفاجئ في الدورة الدموية فيؤدي إلى الإغماء أو الوفاة المفاجئة.

وللتعرف على الفئات الممنوع عنها الساونا ومخاطرها عليهم.. اضغط هنا