تصل لـ 50 %.. عروض رأس السنة في عيادات التجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد: تحتاج بعض النساء في العام الجديد الظهور بـ"لوك" مختلف، وعلاج مشاكل الشعر والبشرة، وينتظرون المناسبات والتي منها احتفالات رأس السنة والكريسماس للاستفادة من العروض التي تصل لـ50 % في مراكز وعيادات التجميل، تعرفوا على أبرز العروض في السطور التالية: -Clinica Joelle ليزر Full Body بسعر 4000 جنيه. ليزر Half Body بسعر 2500 جنيه. الفيلر بسعر 3200 جنيه. خصم 25% على "فينيرز" الأسنان البوتكس بسعر 2900 بدلًا من 3500 جنيه. جلسة ليزر لإزالة شعر الجسم بالكامل بسعر 3000 جنيه. - Naturelle Clinic جلسة الهايفو بسعر 1000 جنيه جلسة الفراكشينال ليزر بسعر 500 جنيه حقن البوتكس تبدأ من 1500 جنيه. جلسة البلازما لتساقط الشعر أو نضاره البشرة بسعر 550 جنيها. جلسة الديرما بن لنضاره البشره بسعر 600 جنيه. جلسة تقشير جولدن بسعر 1000 جنيه. Advertisements جلسة تقشير جريين بسعر 800 جنيه. جلسة تقشير اميلان بسعر 600 جنيه. جلسة تقشير كيميائي بسعر 250 جنيه. حقن الفيلر تبدأ من 2300 جنيه. - Diva Clinics يقدم Diva Clinics عروض تصل لـ50 % على جميع جلسات تجميل البشرة والأسنان حقن الفيلر بسعر 1800 جنيه. حقن نضارة البشرة 600 جنيه. 3جلسات راديو فريكونسى بالإضافة لـ 3 جلسات ميزوثيرابى، لعلاج مشاكل البشرة بسعر 1200 جنيه. حقن البوتكس بسعر يبدأ من 500 جنيه تجميل الدقن المزدوجة وتهدل الفكين بالراديو فريكونسى أو الخيوط غير الجراحية بيبدأ من 1500 جنيه جلسة الفركشنال ليزر بسعر 400 جنيه. جلسة توريد الشفايف بـ 150 جنيه. جلسة الديرما بن للوجه أو الشعر بسعر 250 جنيه.

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