كيف يساهم الصيام المتقطع في فقدان الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي

أصبح الصيام المتقطع من الأنظمة الشائع اتباعها خاصة في الفترة الأخيرة، على اعتبار أنه يساهم في فقدان الوزن بصورة فعالة وسريعة، لذا يحرص البعض على اتباعه.

ولكن الحقيقة أن الصيام المتقطع ليس من أنظمة الدايت، ولكنه إطار تنظيمي يساهم في تنظيم تناول الوجبات، وتجنب تناول كميات كبيرة على مدار اليوم، وبالتالي يقلل من استهلاك السعرات الحرارية، هذا بالإضافة إلى فوائده الصحية المختلفة.

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