محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي
أصبح الصيام المتقطع من الأنظمة الشائع اتباعها خاصة في الفترة الأخيرة، على اعتبار أنه يساهم في فقدان الوزن بصورة فعالة وسريعة، لذا يحرص البعض على اتباعه.
ولكن الحقيقة أن الصيام المتقطع ليس من أنظمة الدايت، ولكنه إطار تنظيمي يساهم في تنظيم تناول الوجبات، وتجنب تناول كميات كبيرة على مدار اليوم، وبالتالي يقلل من استهلاك السعرات الحرارية، هذا بالإضافة إلى فوائده الصحية المختلفة.
وللتعرف على المزيد من فوائد الصيام المتقطع، وكيف يساهم في فقدان الوزن.. اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر كيف يساهم الصيام المتقطع في فقدان الوزن؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.