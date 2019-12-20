هذا مصير الطبيب الشهير في الكويت بعدما خانَ القسم وفعلها مع مريضة داخل عيادته!

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمها بحق طبيب التجميل المشهور المتهم بخدش حياء مريضة “كويتية” داخل عيادته.

وقضت المحكمة بالحبس 5 سنوات مع وقف التنفيذ وبكفالة 5000 دينار بحق الطبيب.

واشتمل الحكم على إحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المدنية للنظر بحجم التعويض الواقع على المجني عليها.

وكانت جلسات المحاكمة قد شهدت مثول المتهم وإنكاره الاتهام، في حين أكد محاميه أنه بريء وتم اتهامه بشكل كيدي من قبل الشاكية، مشيرا إلى وجود تصور آخر للواقعة يظهره تصوير الكاميرا الأمنية المثبتة داخل العيادة.

يذكر ان الشاكية كانت قد تقدمت بدعواها ضد الطبيب، مبينة أنه تهجم عليها داخل عيادته، وقد استدعته النيابة ووجهت إليه تهمة هتك العرض قبل أن تقرر حجزه.