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دومًا ما تثير النجمة العالمية ليدي جاجا، الأنظار إليها بسبب إطلالاتها الغريبة وغير المتوقعة، فضلا عن تصرفاتها العفوية في المحافل الفنية والرسمية.
ومؤخرًا، أثارت "جاجا" الجدل بآخر تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي، على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تقول فيها إنها لا تتذكر متى استحمت.
حيث كشفت عن حديث بينها بين مساعدها، الذي وجه لها سؤلًا: "متى استحممتي آخر مرة"، لترد الفنانة: "لا أتذكر متى".
التغريدة التي تفاعل معها العديد من متابعي "جاجا" بين الساخر من ردها، ومنتقدها.
الجدير أن ليدي خطفت الأنظار خلال حفل توزيع جوائز أوسكار الـ91، بعدما ظهرت رفقة برادلي كوبر، وجمعتهما عدة لقطات حميمية أثناء غنائهما سويًا أغنية "Shallow" من فيلمهما A Star Is Born، في حضور زوجته "إيرينا شايك"، فضلا عن ظهوره وهو يلف ذراعه حول خصرها.
كانت هذه تفاصيل خبر ليدي جاجا: "مش فاكرة امتى آخر مرة استحميت فيها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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