دخلت على إثره العمليات.. تعرف على مرض أنغام وتفاصيل حالتها الصحية

خضعت الفنانة أنغام لعملية جراحية، أمس، داخل إحدى المستشفيات، وذلك لإزالة حصوة على الكلى.

وكشفت راندا رياض مديرة أعمالها، لـ "هن" الحالة الصحية للفنانة قائلة: "هي كويسة وبخير وهتباشر عملها بشكل طبيعي من بكرة"، حيث من المُقرر أن تسافر أنغام صباح الغد، إلى المملكة العربية السعودية لإحياء حفل غنائي بموسم الرياض.

وحصوات الكُلى، تُسبب العديد من الألم بالخصر والقدمين، فضلًا عن تسببها لتواجد صديد عند التبول.

ويعاني العديد من الأشخاص من تراكم حصوات الكلى، بسبب الترسبات المعدنية الصلبة، المتكونة داخل الكلية من الأملاح والمعادن، والأحماض، والتي تصل للجهاز البولي في النهاية، بدًء من الكليتين.

ويرصد "هن" أعراض وطرق علاج مرض أنغام، التي دخلت على أثره العمليات، بحسب الموقع الطبي "WEBMD" كالتالي:

أعراض حصوات الكلى

ألم في الظهر والخصر

تتسبب الحصوات الموجودة بالكلى، في حدوث ألم في الظهر والخصر، وقد يبدأ بألم بسيط ثم يتحول لتشنجات.

عدم الراحة

بسبب تحرك الحصوة من مكانها، قد ينتج عليها عدم الراحة أيضًا، بسبب تغير مكان الألم، من منطقة لأخرى، مما يجعلك تغير وضعية جلوسك بين الحين والآخر.

المغص الكلوي

يُعاني بعض من المصابين بحصوات الكلى، من المغص الكلوي، والذي يستمر من 20 دقيقة إلى ساعة.

كثرة التبول

تتسبب الحصوات عادًة في حاجة ملحة للتبول بشكل مستمر.

حرقة أثناء التبول

تتسبب الحصوات، خاصة إذا تواجدت في الحالب، إلى الألم والحرقة خلال التبول.

دم وصديد في البول

قد تتسبب الحصى في تهيج الأنسجة الحساسة في المسالك البولية، مما يؤدي إلى نزيف دم في البول.

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الغثيان

القيء

الحمى

علاج حصوات الكلى

هناك العديد من الطرق لعلاج الحصوات، بين العلاجات الطبية والمنزلية:

علاج الحصوات طبيًا، وفقًا لما أورده medical news today:

العلاج بالأدوية

يمكن للطبيب أن يصرف للمريض أدوية، كالمضادات الحيوية، أو الحُقن، لتفتيت الحصوات، ومنع تراكمها.

العلاج جراحيًا

يلجأ العديد من المرضى، للعمليات الجراحية، التي تستهدف تفتيت الحصوات، والتخلص منها.

علاج تراكم الحصوات منزليًا، وفقًا لما أورده BOLD SKY

تناول الماء بكثرة، من 6 - 8 أكواب يوميًا، للتخلص من الأملاح.

الابتعاد عن المشروبات الغازية

تجنب أو التقليل من المشروبات الغنية بالكافيين.

الابتعاد عن تناول الأطعمة المالحة.

تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم والفيتامينات.

تناول شراب البقدونس المغلي يوميًا لتفتيت الحصوات.