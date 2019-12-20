نجلاء بدر بفستان جريء.. إطلالات النجمات في حفل نايل دراما

شهد حفل توزيع جوائز قنوات النايل دراما، مساء أمس، تألق العديد من النجمات، خلال تكريمهم، التي ظهر معظمهن بإطلالات مميزة وفقًا لموضة 2020، في حين اعتمد البعض منهن على الأقمشة القديمة، والتي لازالت مستمرة حتى الآن كأقمشة قشر السمك، والقطيفة.

الإطلالات اللامعة

ارتدت الفنانة إنجي المقدم، فستانا من قشر السمك اللامع، باللون البيج والذهبي، له فتحة V عند منطقة الصدر، بتوقيع "Nadine Makar " معتمدة على الشعر الويفي، والمكياج السموكي.

وارتدت المنتجة سارة الطباخ أيضًا، فستانا من قشر السمك باللون الأسود، حمالات رفيعة، وله حزام عريض من الخصر، فتحة هوليود الشهيرة الكاشفة عن ساقيها، لمصممة الأزياء غادة عبد الشافي، أبرز قوامها الرشيق مع الشعر المنسدل، والمكياج التُرابي.

وتألقت خبيرة التجميل والإعلامية أسما شريف منير، بإطلالة كلاسيكية متخلية عن الفساتين، مرتدية بليزر من قشر السمك، بلوني الأسود والسيلفر الغامق.

Advertisements

من القطيفة للأحمر.. إطلالات هادئة في حفل نايل دراما

حضرت الفنانة الشابة شيري عادل، حفل توزيع الجوائز والتي تألقت من خلاله بفستان قطيفة من اللون الكُحلي، بحمالات رفيعة وله حزام عريض من الخصر بتوقيع "manalajaj" مع الشعر الويفي المعتاد.

وظهرت النجمتان مي عمر ودنيا سمير غانم بفستانين بسيطين باللون الأحمر، حيث ارتدت "مي" فستان طويل منفوش، بتوقيع "lodao" جاء مصمم من الستان، وله كاب من الشيفوت، مطعم بالفصوص اللامعة عند الكتفين، مع تسريحة شعر كلاسيكية هادئة وهيد بيس من الألماس اللامع.

وارتدت الفنانة دنيا سمير غانم، فستانا قصيرا من "najasaade"، باللون الأحمر أيضًا وله كاب أحمر أيضًا، مع المكياج والشعر البسيط، والأقراط الألماسية المميزة.

فستان جريء لنجلاء بدر.. والتعليق ممنوع

فيما نشرت الفنانة نجلا بدر، مقطع فيديو خلال تكريمها بالحفل، والتي ظهرت به بفستان مكشوف باللون "الكورال" لمصممة الأزياء سماح مهران.

وجاء تصميم الفستان مكشوف من الجهة الأعلى، له أكمام أوف شولدر من الورود المٌفرغة، فتحة هوليود الواسعة التي كشفت عن ساقها.

كما جاء الفستان من الستان الذي أبرز ملامح جسدها، وغلقت الفنانة التعليقات على الفيديو، ثم نشرت مقطع آخر للتكريم علق عليه بعض المتابعين منتقدين زيها واصفين إياه بالجريء.