قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل كفتة الزبادي من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة" وهي من الوجبات الرئيسية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. مقادير عمل كفتة الزبادي نصف كيلو لحم مفروم ملح وفلفل خلطة كفتة الحاتي ثوم مفروم زيت نعناع ناشف دقيق زبادي نشا زبدة Advertisements نعناع بقدونس أرز أبيض للتقديم طريقة عمل كفتة الزبادي تخلط اللحمة مع التوابل. تشكل الكفتة وتعفر بالدقيق ثم تشوح على النار بقليل من الزبدة. تخلط الزبادي مع النعناع والنشا والملح والفلفل. يضاف الخليط على الكفتة وتترك قليلا في الصوص. في طاسة يضاف الثوم، الزبادي مع النعناع، النشا، الملح والفلفل. يغرف الأرز والكفتة ثم خلطة الثوم.

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