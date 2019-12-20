صورة.. شهيرة تثير الجدل بارتدائها للحجاب مجددا

بعد ظهورها في مناسبات مختلفة، دون ارتداء الحجاب، وهو ما أثار الجدل، عادت الفنانة المعتزلة شهيرة، لإثارة الجدل من جديد، بعد ظهورها وهي مرتدية الحجاب مرة أخرى.
ونشرت "شهيرة" صورتها وهي مرتدية الحجاب، وكانت بصحبة ابنتها الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنانة منة تيسير، وصديقتهما، معلقة على الصورة: "أنا مع البنات الحلوين" دون توضيح أسباب عن هذا الظهور، أو إذا كانت صورة جديدة لها أم صورة قديمة تداولتها.
وكانت الفنانة شهيرة، أثارت الجدل منذ فترة، حينما ظهرت في إحدى المراكز التجارية برفقة صديقتها الفنانة سهير رمزي، دون الحجاب، خلال زيارتهما لمعرض و"بازار"، داخل أحد المولات التجارية بمناسبة عيد الحب.
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