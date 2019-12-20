إطلالات النجمات: نيكول سابا بفستان ليلى علوي.. وسيرين عبد النور تتألق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

لا يمر يوم إلا وطالعتنا صفحات بعض نجمات على مواقع التواصل الاجتماعي بالإطلالات التي تظهر النجمة في أبهى حلة، وتخطف أنظار المتابعين والمعجبين الذي يتشوقون يوميًا للإطلالات.

وما بين إطلالات المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجان أو جلسات التصوير أو حتى اللقاءات التليفزيونية أو غيرها، نستعرض لكم أبرز إطلالات النجمات أمس:

نوال الزغبي بإطلالتين

ظهرت نوال بإطلالتين مختلفتين؛ الأولى اختارت "لوك" مونوكروم باللون الذهبي الفاتح، مزينًا بالكامل بالتطريزات باللوني الذهبي والفضي، إذ ارتدت كروب توب طويل، مع جيب "هاى ويست"، مزينة بذيل طويل.

واعتمدت تصفيفه الشعر الويفي الواسع المنسدل على الجانبين، مع مكياجًا بدرجات الألوان الترابية، إذ ركزت على إبراز منطقة العيون برسمة السموكى، مع أحمر شفاه ماط باللون البيج القوي.

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وفى الإطلالة الثانية ظهرت بلوك كاجوال، إذ اعتمدت تنورة ضيقة وقصيرة من الجلد، مع بلوزة باللون الأسود، بأكمام طويلة، ورسمة رقبة على شكل حرف "V"، واختارت بوت من الجلد باللون الأسود، وحقيبة كبيرة الحجم بنفس اللون.

نيكول سابا بإطلالة ليلى علوي

اختارت نيكوال سابا كارديجان طويل، على شكل فستان باللون الأحمر، سبق وشاهدنا نفس التصميم على ليلى علوي في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2019.

واعتمدت تصفيفه الشعر الناعم المنسدل على الجانبين، مع مكياجًا ناعمًا بألوان النيود، ونسقت مع الإطلالة حذاء مفتوح باللون النحاسي، مزينًا برباط كاحل.

سيرين عبد النور بإطلالة مميزة

كما تألقت سيرين عبد النور، بفستانًا طويلًا، باللون الأسود، مرصعًا بالكامل بالأحجار البراقة، بدون أكمام، وتميز الموديل من الأعلى بكشاكش على شكل مروحة، وفاتحة ساق جانبية طويلة.

واختارت تصفيفه الشعر الانسيابي المنسدل للخلف، مع مكياجًا قويًا، إذ اختارت رسمة عيون سموكى فرعونية، مع أحمر شفاه لامع باللون الأحمر المائل للبرتقالي.