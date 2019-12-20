دينا الشربيني تلعب الإسكواش مع مدير مهرجان الجونة: "تجربة رائعة" (فيديو)

شاركت الفنانة دينا الشربيني متابعيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" بمقطع فيديو جديد لها، خلال مباراة إسكواش، مع عمرو منسي مدير بطولة الأهرام للإسكواش، والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.
وتضمن مقطع الفيديو، الذي لا يتجاوز الـ40 ثانية، ظهور "دينا" بأزياء رياضية سوداء اللون، وبدون أكمام، خلال منافسة "منسي" المرتدي لملابس رياضية تجمع بين الأبيض والأسود.
وعلقت الفنانة على المادة المصورة، باللغة الإنجليزية، قائلة: "هذه تجربة مدهشة، شكرًا لك يا عمرو، على هذا اليوم الرائع الملئ بالمرح والرياضة والأصدقاء".
وتابعت: "انتظروني الأسبوع المقبل في الملعب، وآمل أن تكون قد تحسنت لعبتي بحلول ذلك الوقت".
وخلال 20 دقيقة، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت ما يتجاوز الـ11 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "عشان عمرو دياب بيلعب إسكواش، فبدأتي تلعبيها"، و"أكيد الفيديو ده تصوير عمرو دياب"، و"جميلة بجد.. زي الفراشة".
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